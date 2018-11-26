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Парламент Украины ввел 30-суточное военное положение в ряде областей страны
Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на внеочередном заседании парламента в понедельник проголосовали 276 народных депутатов.
Перед голосованием президент Украины П.Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях, а также "во внутренних водах Азово-керченской акватории".
Вместе с тем, после выступления главы государства спикер парламента Андрей Парубий, зачитывая перечень областей, в которых вводится военное положение, кроме вышеперечисленных упомянул также Донецкую и Запорожскую области.
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Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток. Как передает...
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