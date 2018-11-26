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«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?
Новости Беларуси. Участники детского «Евровидения» с ностальгией покидают Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в белорусской столице разрешилась главная музыкальная интрига осени. Определился победитель песенного конкурса. Юные звезды не скрывают эмоций, как от самого форума, так и от нашей страны. Чем каждому из них запомнилась Беларусь!?
Мальчик в зелёном костюме и с трубой – на детском «Евровидении» его запомнят многие. Отнюдь не робкий и очень энергичный Левон увозит с собой «багаж» впечатлений, так что в один чемодан всё не вместишь.
Правда, есть небольшое сожаление и причина вовсе не в 9-м месте, говорит: просто грустно со всеми расставаться.
L.E.V.O.N, представитель Армении на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Её «победная» фотография с хрустальным микрофоном в Инстаграме уже собрала тысячи комментариев.
Последний номер в финале принёс 13-летней польке
Роксана Венгель, победитель Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018»:
Йон Ола Санд, супервайзер Международного детского конкурса песни «Евровидение»:
За трансляцией двухчасового шоу следили сразу на нескольких континентах. И ставки на победу были разные. Главный трофей конкурса отдавали заводной француженке Ангелине.
Восхищались мощным вокалом австралийки Джаэль и достойным номером «белорусского Бибера» Даниэля. Зажигать в Минск приехали 19 стран. За всю историю детского конкурса – это рекордное количество участников.
Анна и Макс, представители Нидерландов на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Кто же следующим примет евровизионную эстафету, решит Европейский вещательный союз. По правилам детского конкурса, хозяйкой может стать не только страна-победитель. Впрочем, с двойным опытом готова и Беларусь. Ведь многие СМИ уже написали – белорусы постарались – песенный форум в Минске, по-хорошему, перепрыгнул планку.
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Новости Беларуси. Участники детского «Евровидения» с ностальгией покидают Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в белорусской столице...
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