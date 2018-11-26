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«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

26.11.2018 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Участники детского «Евровидения» с ностальгией покидают Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в белорусской столице разрешилась главная музыкальная интрига осени. Определился победитель песенного конкурса. Юные звезды не скрывают эмоций, как от самого форума, так и от нашей страны. Чем каждому из них запомнилась Беларусь!?

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Мальчик в зелёном костюме и с трубой – на детском «Евровидении» его запомнят многие. Отнюдь не робкий и очень энергичный Левон увозит с собой «багаж» впечатлений, так что в один чемодан всё не вместишь.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Правда, есть небольшое сожаление и причина вовсе не в 9-м месте, говорит: просто грустно со всеми расставаться.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

L.E.V.O.N, представитель Армении на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Самое главное, что армяне смотрели, ну все смотрели, сказали, что достойно представил свою страну. Со всеми сдружились, несмотря, что все с разных концов света, мы со всеми будем дружить, будем переписываться.

Её «победная» фотография с хрустальным микрофоном в Инстаграме уже собрала тысячи комментариев.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Последний номер в финале принёс 13-летней польке Роксане Венгель – первый среди участников. В кулуарах не раз обсуждали, видимо, комбинация цифр судьбоносная.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Роксана Венгель, победитель Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018»:
В последние минуты оглашения результатов я очень волновалась. Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Йон Ола Санд, супервайзер Международного детского конкурса песни «Евровидение»:
Роксана и её команда, вы по-настоящему молодцы. Ваш номер был таким энергичным. Вы выступили очень уверенно и победили, затронув сердца многих.
И мне приятно сказать, что зрители были в этот раз такими активными, голосуя за финалистов. Все делегации, все артисты подготовили запоминающиеся представления. Я всех поздравляю.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

За трансляцией двухчасового шоу следили сразу на нескольких континентах. И ставки на победу были разные. Главный трофей конкурса отдавали заводной француженке Ангелине.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Восхищались мощным вокалом австралийки Джаэль и достойным номером «белорусского Бибера» Даниэля. Зажигать в Минск приехали 19 стран. За всю историю детского конкурса – это рекордное количество участников.

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Анна и Макс, представители Нидерландов на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Мы наслаждались каждым моментом конкурса. И вправду за всё время, проведённое здесь, почувствовали себя настоящими звёздами. Минск очень красивый. Нам понравилась архитектура города, его компактность, мы побывали во многих местах. Это на самом деле отличный город.
«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Кто же следующим примет евровизионную эстафету, решит Европейский вещательный союз. По правилам детского конкурса, хозяйкой может стать не только страна-победитель. Впрочем, с двойным опытом готова и Беларусь. Ведь многие СМИ уже написали – белорусы постарались – песенный форум в Минске, по-хорошему, перепрыгнул планку.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Участники детского «Евровидения» с ностальгией покидают Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в белорусской столице...
 
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