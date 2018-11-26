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27 ноября. События и люди

27.11.2018 05:53 — Разное | Аргументы и факты  
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27 ноября. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Филипп. Вороны каркают - к оттепели. Облачное небо или снег - к ненастному маю.

РОДИЛИСЬ:

1701 Андерс ЦЕЛЬСИЙ, шведский астроном и физик, предложивший в 1742 году температурную шкалу, названную его именем. Умер от туберкулёза.

1874 Хаим ВЕЙЦМАН, первый президент Израиля. Родился в Беларуси (Мотоль).

1894 Коносукэ МАЦУСИТА японский бизнесмен, основатель корпорации «Panasonic».

1903 Пилип (Филипп Семёнович) ПЕСТРАК, белорусский поэт и писатель.

1939 Галина Александровна ПОЛЬСКИХ, российская актриса.

1940 Брюс ЛИ (Ли ЧЖЭНЬФАНЬ), гонконгский актёр, мастер восточных единоборств. Кроме виртуозного владения своим телом, Ли неплохо обращался и с собственными мозгами - он окончил университет по специальности «философия».

1942 Джими (Джеймс МАРШАЛЛ) ХЕНДРИКС, гениальный рок-гитарист. Придумал трюк с поджиганием гитары на сцене, остался лучшим в истории соло-гитаристом, феноменально играющим музыкантом-левшой. Прожил 28 лет.

1947 Григорий Бенционович ОСТЕР, российский писатель («Вредные советы»).

1953 Борис Борисович ГРЕБЕНЩИКОВ, российский музыкант («Аквариум»). Женат третьим браком.

1960 Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО (в дев. ГРИГЯН, затем - ТЕЛЕГИНА), госдеятель Украины, кандидат экономических наук. Её отец оставил семью, когда Юлии было 3 года.

1961 Екатерина Сергеевна АНДРЕЕВА, российская телеведущая.

1963 Владимир Львович МАШКОВ, российский актёр. Его мать - итальянка. Женат пятым браком. Дочь Мария от первого брака, актриса.

1979 Виктория Анатольевна БОНЯ, российская телеведущая молдавского происхождения.

1982 Александр Анатольевич КЕРЖАКОВ, российский футболист. Лучший бомбардир в истории современного российского футбола. У него от двух браков двое детей.

СОБЫТИЯ:

1582 18-летний У. ШЕКСПИР женился на 26-летней Анне ХЭТВЕЙ.

1859 День рождения электросвязи в Беларуси. Была введена в эксплуатацию первая в Беларуси телеграфная линия Минск - Бобруйск и отправлена первая телеграмма из Минска в Бобруйск.

1895 Альфред НОБЕЛЬ написал в Париже знаменитое завещание, которое поместил в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончался, окажется, что изобретатель динамита на заработанные на нём средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины и физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества. В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 10 млн шведских крон (около $1 млн).

1939 В Англии впервые в мире началось промышленное производство полиэтилена.

1969 В Трое (США) родились самые высокие в мире близнецы Майкл и Джеймс ЛАНЬЕ, каждый ростом 223,5 см.

1970 На Филиппинах ранили кинжалом Папу Римского ПАВЛА VI.

1971 Советская космическая станция «Марс-2» достигла планеты Марс. Спускаемый аппарат не смог совершить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты, но он всё-таки стал первым предметом с Земли, оказавшимся на поверхности Марса.

2005 Во Франции 38-летней пациентке Изабель ДИНУАР, искусанной собственной собакой, была сделана первая в мире операция по трансплантации лица. Новое лицо ей пересадили от погибшей женщины. Изабель умерла в апреле 2016 года.

2009 В результате теракта произошло крушение поезда "Невский экспресс" (Москва - Санкт-Петербург), 28 погибших, более 130 раненых.

ДНИ ГОРОДОВ:

Буда-Кошелёво - 194 года.

 
Теги: Минск
 
 
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