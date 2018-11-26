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Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС

27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где 27 ноября проведет заседание Евразийского межправительственного совета, передает ТАСС.

На заседании планируется общие вопросы функционирования Евразийского экономического союза и развития отраслевых направлений.

«В частности, участники заседания рассмотрят ход реализации цифровой повестки союза, формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, разработки проекта концепции финансового рынка союза, отдельные вопросы совершенствования наднационального регулирования», – сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.

Также будут обсуждаться бюджет ЕАЭС на 2019 год, проекты соглашений об обращении различной продукции на пространстве ЕАЭС и решения, направленные на стимулирование промышленного производства.



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Теги: Минск
 
 
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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 27 ноября.
 
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