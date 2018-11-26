|
В Минске открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске открыли памятник киргизскому писателю
На торжественную церемонию пришли премьер-министр Беларуси Сергей Румас и его коллега из Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.
Памятный знак установили в
Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что появление парка имени Чингиза Айтматова в столице Беларуси – это символ крепкой дружбы между двумя народами.
«Имя Чингиза Айтматова и его творческое наследие так близки многим белорусам. Необходимо помнить и о том, что своим творчеством Айтматов внес неоценимый вклад в укрепление дружбы между народами», – сказал Румас.
Напомним, в этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между двумя республиками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятный знак установили в парке, который носит имя писателя. На нем – надписи на языках двух республик.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)