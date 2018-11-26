В Минске открыли памятник писателю Чингизу Айтматову

В Минске открыли памятник киргизскому писателю Чингизу Айтматову , передает телеканал «МИР 24».

На торжественную церемонию пришли премьер-министр Беларуси Сергей Румас и его коллега из Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Памятный знак установили в парке, который носит имя писателя . На нем – надписи на языках двух республик.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что появление парка имени Чингиза Айтматова в столице Беларуси – это символ крепкой дружбы между двумя народами.

«Имя Чингиза Айтматова и его творческое наследие так близки многим белорусам. Необходимо помнить и о том, что своим творчеством Айтматов внес неоценимый вклад в укрепление дружбы между народами», – сказал Румас.

Напомним, в этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между двумя республиками.