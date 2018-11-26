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Беларусь и Казахстан будут вместе выпускать беспилотники
27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин отметил, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы на практике.
В подтверждение этих слов по итогам переговоров стороны подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года.
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Новые совместные проекты стороны обсудили на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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