Беларусь и Казахстан будут вместе выпускать беспилотники . Новые совместные проекты стороны обсудили на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает телеканал «МИР 24».

«Совместное производство качественных конкурентных товаров выгодно для обеих стран. Вместе с тем дальнейшее взаимодействие требует увеличения локализаций, созданных в Казахстане совместных сборочных производств», – отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин отметил, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы на практике.

В подтверждение этих слов по итогам переговоров стороны подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года.