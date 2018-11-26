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Беларусь и Казахстан будут вместе выпускать беспилотники

27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Казахстан будут вместе выпускать беспилотники. Новые совместные проекты стороны обсудили на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает телеканал «МИР 24».

«Совместное производство качественных конкурентных товаров выгодно для обеих стран. Вместе с тем дальнейшее взаимодействие требует увеличения локализаций, созданных в Казахстане совместных сборочных производств», – отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин отметил, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы на практике.

В подтверждение этих слов по итогам переговоров стороны подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. 



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Новые совместные проекты стороны обсудили на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
 
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