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Больше тысячи фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Больше тысячи грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси с Литвой, передает «Интерфакс». Как сообщают белорусские СМИ, очереди из грузовиков на границе уже становятся традиционными в выходные дни и по понедельникам.

Отмечается, что таким образом, водители стараются экономить на топливе. Согласно таможенным правилам вывоза автомобильного топлива, при пересечении белорусско-литовской границы его можно провести в два раза больше, чем, в частности, при пересечении белорусско-польской.

Ранее, когда в середине октября на границе также скопилась очередь из грузовиков, руководитель литовской Дирекции контрольно-пропускных пунктов Миндаугас Зобела объяснял, что это связано с предрождественским увеличением грузоперевозок.

Наибольшее скопление фур наблюдалось на пунктах пропуска Каменный Лог (более 380 машин), Бенякони (более 190) и Привалка (более 180).



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Очереди из грузовых автомобилей на границе уже становятся традиционными в выходные дни и по понедельникам.
 
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