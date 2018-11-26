|
Больше тысячи фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
27.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Больше тысячи грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси с Литвой, передает
Отмечается, что таким образом, водители стараются экономить на топливе. Согласно таможенным правилам вывоза автомобильного топлива, при пересечении белорусско-литовской границы его можно провести в два раза больше, чем, в частности, при пересечении белорусско-польской.
Ранее, когда в середине октября на границе также скопилась
Наибольшее скопление фур наблюдалось на пунктах пропуска Каменный Лог (более 380 машин), Бенякони (более 190) и Привалка (более 180).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди из грузовых автомобилей на границе уже становятся традиционными в выходные дни и по понедельникам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)