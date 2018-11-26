Больше тысячи фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Больше тысячи грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси с Литвой, передает «Интерфакс» . Как сообщают белорусские СМИ, очереди из грузовиков на границе уже становятся традиционными в выходные дни и по понедельникам.

Отмечается, что таким образом, водители стараются экономить на топливе. Согласно таможенным правилам вывоза автомобильного топлива, при пересечении белорусско-литовской границы его можно провести в два раза больше, чем, в частности, при пересечении белорусско-польской.

Ранее, когда в середине октября на границе также скопилась очередь из грузовиков, руководитель литовской Дирекции контрольно-пропускных пунктов Миндаугас Зобела объяснял, что это связано с предрождественским увеличением грузоперевозок.

Наибольшее скопление фур наблюдалось на пунктах пропуска Каменный Лог (более 380 машин), Бенякони (более 190) и Привалка (более 180).