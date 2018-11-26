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Лобовое столкновение под Волковыском: не разминулись два «Фольксвагена»
27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Авария произошла в понедельник около 8 часов недалеко от д. Кутники, на дороге Волковыск - Мосты столкнулись два автомобиля.
Автомобиль «Фольксваген Гольф II» двигался со стороны г. Мосты, когда на навстречу ему из-за двигавшейся «фуры» выскочил автомобиль «Фольксваген Пассат».
Как выяснилось, водитель «Пассата», двигавшийся со стороны Волковыска в направлении пос. Юбилейный, решил обогнать большегруз, выехал на «встречку» и допустил столкновение с «Гольфом».
Как итог водитель «Пассата» и ехавший на переднем сидении пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Иллюстрация случайна
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Авария произошла в понедельник около 8 часов недалеко от д. Кутники, на дороге Волковыск - Мосты столкнулись два автомобиля. ...
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