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Лобовое столкновение под Волковыском: не разминулись два «Фольксвагена»

27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Лобовое столкновение под Волковыском: не разминулись два «Фольксвагена»

Авария произошла в понедельник около 8 часов недалеко от д. Кутники, на дороге Волковыск - Мосты столкнулись два автомобиля.

Автомобиль «Фольксваген Гольф II» двигался со стороны г. Мосты,  когда на навстречу ему из-за двигавшейся «фуры» выскочил автомобиль «Фольксваген Пассат».

Как выяснилось, водитель «Пассата», двигавшийся со стороны Волковыска в направлении пос. Юбилейный, решил обогнать большегруз, выехал на «встречку» и допустил столкновение с «Гольфом».

Как итог водитель «Пассата» и ехавший на переднем сидении пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Иллюстрация случайна

 
 
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Авария произошла в понедельник около 8 часов недалеко от д. Кутники, на дороге Волковыск - Мосты столкнулись два автомобиля. ...
 
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