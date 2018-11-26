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32% доходности: инвестор с акциями белорусских компаний рассказывает о заработке

27.11.2018 07:01 — Разное | Myfin  
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32% доходности: инвестор с акциями белорусских компаний рассказывает о заработке
фото: pixabay.com

Дмитрий Наривончик, частный инвестор, автор телеграмм-канала «Нетрудовые доходы», в интервью Myfin.by рассказывает о своем опыте инвестиций в такого рода инструменты.

32% доходности: инвестор с акциями белорусских компаний рассказывает о заработке

– Дмитрий, насколько доходными оказались ваши инвестиции в акции отечественных предприятий?

– На текущий момент в моем портфеле акции 10 белорусских эмитентов. Совокупная доходность по итогам 2017 г. составила 32% – я имею в виду только доходы по дивидендам. Для сравнения напомню, что банковские вклады в рублях за тот же период принесли 15-20% годовых. Конечно, инвестиции в акции считаются более рискованным профессиональным инструментом, но я считаю такой риск вполне оправданным.

– Какие сделки вы считаете наиболее успешными?

– Первой моей «взрослой» сделкой стало приобретение акций ОАО «Приорбанк» в 2015 г. в среднем по 1 доллару за акцию. Сегодня они котируются в районе 2,85-3,1 доллара. За три года рост составил примерно 300%. Это не 5-10%, это такие кратные суммы, которые поражают воображение. Кроме того, в среднем за год предприятие выплачивало дивиденды в размере 0,2 доллара на акцию. Вот такая математика.

Более свежий пример: в прошлом году начал покупать акции ОАО «Стройтрест №35», предприятие возводит объекты гражданского строительства.

Средняя цена покупки – 4,5 руб. за акцию. Предприятие показывает очень хорошие результаты: годовая прибыль по итогам 2017 г. в расчете на акцию сложилась на уровне 7,11 р. Сумма выплат дивидендов за год по одной акции составила 1,35 руб.

Не так давно продал пакет акций ОАО «Пивзавод Аливария», который покупал в прошлом году по цене 260 р. за акцию. Цена продажи составила 1680 р. за акцию. Но справедливости ради нужно сказать, что это мои лучшие сделки, средний результат стремится к более прозаичным цифрам.

– Долгое время покупка акций белорусских АО как способ инвестирования была совершенно непопулярна. Сейчас, на Ваш взгляд, ситуация меняется?

– Действительно, во времена высоких ставок по депозитам у населения не было необходимости искать другие варианты вложения средств. Но, когда проценты по вкладам просели, альтернативу депозитам составили облигации, которые по характеру получаемого дохода весьма схожи.

Облигации, в свою очередь, сыграли важную просветительскую роль. Частные инвесторы поняли, что кроме депозитов есть и другие финансовые инструменты, которые не всегда гарантируют полный возврат средств, но имеют более высокую доходность. Это побудило людей идти дальше, искать новые способы вложений – в том числе и рассматривать варианты с приобретением акций.

– Какова ваша стратегия как инвестора при покупке акций?

– Я ищу акции, которые обладают высокой ценностью, но по тем или иным причинам продаются по низкой цене. В профессиональной среде такая стратегия называется стоимостным инвестированием.

Все полагают, что цена акции – это объективная величина и привыкли доверять данному показателю. Но это справедливо для развитых фондовых рынков, например, рынка США. Чем больше сделок по акциям, чем больше по ним статистики – тем объективнее цена, тем больше она отражает реальную ценность акции.

Если такой статистики не имеется, как в случае нашего фондового рынка, то инвестору приходится самому добывать и обрабатывать информацию, работать с финансовой отчетностью компании, разбираться в показателях.

В Беларуси цена акции – результат переговоров и осведомленности сторон. Участники сделки просто договариваются, что по такой цене один продает, а другой покупает бумаги.

Есть акции, по которым сделок не было вообще. Сохранились предприятия – «динозавры», акции которых с 90-х годов не торговались, а значит никаких ориентиров у акционеров, какую цену устанавливать за бумагу, фактически нет. По сути, ты просто предлагаешь свою цену и акционер чаще всего рад, что он может получить хоть какие-то деньги за бумаги, которые лежали у него мертвым грузом 25 лет.

 
 
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