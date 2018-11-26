Сегодня в Минске пройдет встреча глав правительств стран ЕврАзЭС. Медведев уже прилетел

В этом году Россия является председателем во всех органах Евразийского экономического союза, в том числе и в межправительственном совете. В 2019 году председательство перейдет к Республике Армения. Однако исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не посетит заседание межправительственного совета ЕАЭС – в день его проведения он будет находиться в отпуске, сообщил в понедельник.





По оценке экспертов, отказ Пашиняна посетить Минск носит демонстративный характер: недавно белорусский президент и армянский премьер обменялись "любезностями".





BNews.kz . Повестка дня заседания включает в себя 23 пункта, которые будут рассмотрены в узком и расширенном составах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передаёт корреспондент









По словам представителя ведомства, "особое внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. В рамках заседания предполагается подписание Соглашения о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции".





В МИД РК отметили, что члены Межправсовета планируют согласовать проекты решений Высшего евразийского экономического совета, в том числе по бюджету ЕАЭС, утвердят программы мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС в 2019 году, а также план мероприятий по обеспечению и стимулированию производства и использования транспортных средств с электрическими двигателями.



