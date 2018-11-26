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Сегодня в Минске пройдет встреча глав правительств стран ЕврАзЭС. Медведев уже прилетел

27.11.2018 07:13 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл вечером в понедельник в Минск, где 27 ноября пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС.

В этом году Россия является председателем во всех органах Евразийского экономического союза, в том числе и в межправительственном совете. В 2019 году председательство перейдет к Республике Армения. Однако исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не посетит заседание межправительственного совета ЕАЭС – в день его проведения он будет находиться в отпуске, сообщил в понедельник. 

По оценке экспертов, отказ Пашиняна посетить Минск носит демонстративный характер: недавно белорусский президент и армянский премьер обменялись "любезностями".

Повестка дня заседания включает в себя 23 пункта, которые будут рассмотрены в узком и расширенном составах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BNews.kz.


По словам представителя ведомства, "особое внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. В рамках заседания предполагается подписание Соглашения о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции".

В МИД РК отметили, что члены Межправсовета планируют согласовать проекты решений Высшего евразийского экономического совета, в том числе по бюджету ЕАЭС, утвердят программы мероприятий по празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС в 2019 году, а также план мероприятий по обеспечению и стимулированию производства и использования транспортных средств с электрическими двигателями.


 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл вечером в понедельник в Минск, где 27 ноября пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС.
 
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