Из Рима в Гродно через гору Монблан: как пройдет эстафета огня II Европейских игр в регионе

Подготовка к самым масштабным спортивным соревнованиям в истории суверенной Беларуси, которые пройдут летом будущего года, – II Европейским играм – в разгаре. За пятьдесят дней до начала мультиспортивных стартов начнется эстафета огня «Пламя мира». Ее маршрут проляжет и по Гродненщине.

Кому доверят пронести спортивный факел и другие моменты обсудили сегодня на совещании, посвященном проведению эстафеты в нашей области.

– Эстафета огня «Пламя мира» является частью II Европейских игр. Сейчас оргкомитет эстафеты объезжает все области и населенные пункты, по которым она пройдет, чтобы сделать ее максимально интересной и запоминающейся, – рассказал начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич.





Первым белорусским городом, который встретит спортивный огонь, будет Брест . В каждой области эстафета пробудет по 6 дней. Стартовать областной этап будет с торжественного концерта. Маршрут эстафеты будет максимально приближен к знаковым объектам, достопримечательностям региона.

– Предполагается, что участие в эстафете в нашей стране примут 450 факелоносцев – это известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели. Но область может доверить это другим знаменитым людям, к примеру, передовикам производства, – отметил Сергей Хомич.

Он подчеркнул, что одна из целей эстафеты – максимально интересно представить регионы Беларуси с точки зрения их туристической привлекательности. В области, например, на пути эстафеты будут замки в Гродно , Лиде, Новогрудке и Мире. Посетит «Пламя мира» Августовский канал и музей – усадьбу М.К. Огинского. Точками притяжения могут стать и промышленные предприятия – стеклозавод «Неман» в Березовке, «Лидсельмаш» или Белорусская АЭС, а также учебные заведения, школы, спортивные объекты.













В работе совещания по подготовке к проведению эстафеты «Пламя мира» приняли участие представители фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», сотрудники управления спорта и туризма облисполкома, управления культуры облисполкома, УВД облисполкома, областного управления МЧС, УГАИ УВД облисполкома, генеральной дирекции ХК «Неман».





Кстати, старт эстафеты «Пламя мира» будет объявлен 3 мая 2019 года в Риме. Там же зажгут огонь II Европейских игр, пройдет презентация символа акции – оливкового дерева. «Пламя мира» поднимут на гору Монблан. Затем факел пронесут по странам Европы. 12 мая факел прибудет в Беларусь, а 17 июня, за пять дней до начала Европейских игр – в Минск. Финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.