Восемь белорусских кошек и собак, популярных в Instagram

Иногда питомцы оказывают гораздо популярнее своих хозяев. 42.TUT.BY нашел пять белорусских Instagram-аккаунтов (с восемью пушистыми Instagram-героями), подписчики которых исчисляются десятками тысяч.

Мона Лиза и Холст @jenikrauze 155 тысяч подписчиков

Два джек-рассел-терьера — Мона Лиза и Холст — судя по фото, большую часть времени спят, гуляют или фотографируются в необычных образах. За их жизнью наблюдают более 150 тысяч подписчиков. Аккаунт ведут хозяева — Женя и Денис, которые занимаются изготовлением аксессуаров для собак.

Симба @simbathebengal2015 114 тысяч подписчиков

Бенгальская кошка Симба может даже обычным пожеланием доброго утра набрать больше тысячи лайков. Фотографируют кошку ее хозяева Настя и Андрей.

Рэйна @olgavang 100 тысяч подписчиков

Далматин по кличке Рэйна делит аккаунт со своей хозяйкой Ольгой, на двоих у них уже более ста тысяч подписчиков. Ольга занимается изготовлением украшений, иногда рассказывает о животных, косметике и путешествиях. Рэйна же терпеливо позирует — с цветком на голове, с конфеткой на носу или под одеялом.

Яна и Милка @yanatwofacecat 75,6 тысяч подписчиков

Трехцветную кошку Яна и джек-рассел-терьера Милку из Минска сложно назвать домашними. Они не только много гуляют, но и регулярно путешествуют вместе со своей хозяйкой Елизаветой.

Ася и Грейн @virinka 67,4 тысяч подписчиков

«Небольшая, но дружная семейка из парочки двуногих и парочки четвероногих», — так описала всю компанию хозяйка Ирина. Ася — абиссинская кошка, Грейн — ее дочь. Сейчас с ними временно живет еще и маленький котенок Джем, сын Грейн.