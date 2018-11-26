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Восемь белорусских кошек и собак, популярных в Instagram

27.11.2018 08:05 — Разное | Tut.by  
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Иногда питомцы оказывают гораздо популярнее своих хозяев. 42.TUT.BY нашел пять белорусских Instagram-аккаунтов (с восемью пушистыми Instagram-героями), подписчики которых исчисляются десятками тысяч.

Мона Лиза и Холст

@jenikrauze

155 тысяч подписчиков

Два джек-рассел-терьера — Мона Лиза и Холст — судя по фото, большую часть времени спят, гуляют или фотографируются в необычных образах. За их жизнью наблюдают более 150 тысяч подписчиков. Аккаунт ведут хозяева — Женя и Денис, которые занимаются изготовлением аксессуаров для собак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jeni Krauze (@jenikrauze)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jeni Krauze (@jenikrauze) 24 Сен 2018 в 9:07 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jeni Krauze (@jenikrauze) 6 Ноя 2018 в 8:50 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jeni Krauze (@jenikrauze) 1 Ноя 2018 в 10:20 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jeni Krauze (@jenikrauze) 18 Окт 2018 в 10:14 PDT

Симба

@simbathebengal2015

114 тысяч подписчиков

Бенгальская кошка Симба может даже обычным пожеланием доброго утра набрать больше тысячи лайков. Фотографируют кошку ее хозяева Настя и Андрей.

Рэйна

@olgavang

100 тысяч подписчиков

Далматин по кличке Рэйна делит аккаунт со своей хозяйкой Ольгой, на двоих у них уже более ста тысяч подписчиков. Ольга занимается изготовлением украшений, иногда рассказывает о животных, косметике и путешествиях. Рэйна же терпеливо позирует — с цветком на голове, с конфеткой на носу или под одеялом.

Яна и Милка

@yanatwofacecat

75,6 тысяч подписчиков

Трехцветную кошку Яна и джек-рассел-терьера Милку из Минска сложно назвать домашними. Они не только много гуляют, но и регулярно путешествуют вместе со своей хозяйкой Елизаветой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizabeth (@yanatwofacecat) 18 Ноя 2018 в 5:24 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizabeth (@yanatwofacecat) 11 Май 2018 в 12:25 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizabeth (@yanatwofacecat) 10 Окт 2018 в 1:12 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizabeth (@yanatwofacecat) 17 Июл 2018 в 2:43 PDT

Ася и Грейн

@virinka

67,4 тысяч подписчиков

«Небольшая, но дружная семейка из парочки двуногих и парочки четвероногих», — так описала всю компанию хозяйка Ирина. Ася — абиссинская кошка, Грейн — ее дочь. Сейчас с ними временно живет еще и маленький котенок Джем, сын Грейн.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina (@virinka) 14 Ноя 2018 в 12:37 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina (@virinka) 8 Ноя 2018 в 12:12 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina (@virinka) 4 Сен 2018 в 12:15 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina (@virinka) 2 Сен 2018 в 11:18 PDT

 
Теги: Минск
 
 
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