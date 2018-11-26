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Вкусно и просто. Два итальянских десерта, которые вы сможете сделать сами

27.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Когда думаешь про итальянские десерты, в первую очередь в голову приходит тирамису и знаменитое джелатто — мороженое, которым угощал главный герой принцессу в исполнении Одри Хёпберн в фильме «Римские каникулы».

Жителю большого города эти десерты итальянской кухни уже не кажутся большой экзотикой, но попробовать их можно в кофейнях и ресторанах. На этой неделе в Минске в третий раз проводится неделя итальянской кухни, и редакция LADY.TUT.BY попросила госпожу Кристину Скьявон, атташе по культуре посольства Италии, поделиться теми рецептами десертов, которые горячо любят и часто делают дома сами итальянцы.

Песочный пирог с джемом или фруктами «Кростата»


Ингредиенты

200 г. муки
80 г. масла
110 г. сахара
1 яйцо
1 желток
500 г. варенья или фруктов

Приготовление:

Сначала размягчите масло до комнатной температуры. Смешайте муку и сахар и уложите горкой, внутри сделайте отверстие.

В отверстие положите нарезанное мелкими кусочками масло, одно целое яйцо и один желток, щепотку соли. Быстро вымесите тесто руками, пока не получите однородную смесь.


Оберните тесто прозрачной пленкой и оставьте его в холодильнике минимум на час.


Как только тесто будет готово, раскатайте его 5-миллиметровым слоем.

Возьмите 2/3 теста и поместите его в смазанную маслом форму. Сделайте надколы вилкой.


Покройте вареньем тесто.

Из оставшегося теста сделайте фигурным ножом полоски шириной 1 см и выложите поверх варенья наискосок.


Выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение примерно 40 минут, затем дайте остыть и подавайте на стол.

 

Панна котта


Ингредиенты

½ литра сливок
100 г. сахара
100 мл молока
10 г желатина
1 стручок ванили

Приготовление

Замочите листовой желатин в холодной воде.


Влейте молоко в кастрюлю, нагревайте на очень низкой температуре, но не кипятите. Снимите с огня и опустите в него желатиновые пластины, предварительно хорошенько отжав их.


В сотейник налейте сливки, добавьте сахар и ваниль, поместите на плиту и доведите до кипения на медленном огне, непрерывно помешивая.

Сразу же снимите с огня и добавьте молоко, где был растворен желатин. Перемешивайте до получения однородной массы.


Охладите формочки ледяной водой, слейте воду и заполните их полученной смесью.

Поставьте в холодильник до загустения. После того как полученная масса хорошо загустеет, перенесите панну котта на сервировочное блюдо и подавайте без добавок либо с соусом по вашему выбору (шоколад, фундук, ягоды).

Buon appetito!

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске стартовала неделя итальянской кухни, поэтому редакция LADY предлагает приготовить несколько несложных десертов, горячо любимых самими итальянцами
 
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