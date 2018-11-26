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Мониторинг КУП «Хотимская ПМК-276»

27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг КУП «Хотимская ПМК-276» по строительной площадке объектов строительства «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №57 по ул. Садовой г.п. Хотимска» (руководитель Кошкин М.А.).

В ходе мониторинга характерными для строительной площадки недостатками явились: в бытовых вагончиках эксплуатируются теплогенерирующие аппараты не заводского изготовления. Объект строительства, мобильные здания, места проведения огневых работ не обеспечены первичными средствами пожаротушения. Отсутствует специально отведенное место для курения, допускается курение на территории объекта. По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Вадим Петроченко,

 
 
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг КУП «Хотимская ПМК-276» по строительной площадке объектов строительства «Капитальный ремонт с элементами...
 
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