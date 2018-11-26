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«Раньше завтракала бутербродами с колбасой». Девушка из Лиды похудела на 17 кг и стала фитнес-блогером

27.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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«Раньше завтракала бутербродами с колбасой». Девушка из Лиды похудела на 17 кг и стала фитнес-блогером

После окончания школы Татьяна Гущинская переехала из Лиды в Минск, получила в БГЭУ диплом экономиста — «для корочки и маминого спокойствия». Но по специальности работать не захотела. Полтора года назад белоруска переквалифицировалась в инстаблогера, онлайн-коуча и диетолога.

За три месяца она похудела на 17 кг и теперь составляет программы по питанию и тренировкам для других. У 24-летней Тани Гущинской — 36 тысяч подписчиков в инстаграме и клиенты из Беларуси, России и США. Сегодня лидчанка работает на себя и признается: это невероятный кайф.

«При росте 176 сантиметров я весила 75 килограммов»

— Я никогда не мечтала стать экономистом — просто хотела поступить на бюджет и получить общежитие, — говорит Таня. — На втором курсе осознала, что работа бухгалтера или аудитора вообще не мое. Но маме было важно, чтобы я получила высшее образование.

 

 
Теги: Минск
 
 
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После окончания школы Татьяна Гущинская переехала из Лиды в Минск, получила в БГЭУ диплом экономиста — «для корочки и маминого спокойствия»....
 
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