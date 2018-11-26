﻿ Пять ошибок в макияже, которыми мы сами себя портим. Визажист показывает, как их исправить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять ошибок в макияже, которыми мы сами себя портим. Визажист показывает, как их исправить

27.11.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В сегодняшнем выпуске визажист Алеся Волкова покажет самые популярные ошибки в макияже. Наш топ провалов собран из реальных случаев и представлен в утрированном виде для наглядности.


Модель Татьяна / Фото без косметики

Тех, кто узнает на фото себя, просим не обижаться. Мастер высказывает свое экспертное мнение, ну а прислушиваться к нему или нет — выбор за вами.

Тон


Слева — ошибка, справа — верно

Самая частая ошибка при выборе тональной основы — неправильный цвет. Многие девушки считают, что если кожа светлая, то обязательно нужен тон с розовым подтоном. Но это не так. Чтобы правильно выбрать свой оттенок, нужно посмотреть на цвет шеи, а иногда и всего тела. Какой цвет у кожи? Если он желтоватый, значит, цвет тона должен быть тоже с желтизной. Очень часто у белорусок персиковый, оливковый подтон.

Кроме того, цвет шеи и лица всегда должен совпадать. Мы должны покрыть всю кожу, иногда это и шея, и декольте, и даже плечи. При этом цвет не должен быть темнее или светлее рук и кистей. Цель нанесения тонального крема — выровнять цвет, а не создать новый.

Брови


Слева — ошибка, справа — верно

Основная проблема внешнего вида бровей — неправильный цвет и форма. Цвет «по температуре» должен совпадать с волосами. Если в волосах есть золотинка, брови тоже должны быть в теплом тоне, они не могут быть серыми. Если брови очень светлые, после макияжа они не должны стать темными, графичными, будто после макияжа.

Самая актуальная форма бровей сегодня — натуральная. Она не должна быть значительно толще или тоньше той, что у вас от природы. Кроме того, брови должны гармоничного вписываться в общую картину лица. Не нужно делать акцент на бровях. Всегда лучше сделать их чуть светлее, чем чуть темнее.

Глаза


Важно понимать, какая у вас форма и размер глаз. Например, у нашей модели небольшие глаза, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. В этом случае макияж глаз должен быть направлен на то, чтобы увеличить глаза.

В первом случае за счет растушевки только на подвижном веке и прорисовки нижней слизистой, глаз выглядит маленьким. И наши девушки часто рисуют именно это. Во втором же случае растушеванные «смоки» и мягкая стрелка делают глаз визуально больше.

Кроме того, за счет теплых естественных оттенков второй макияж выглядит более естественным, а в первом случае из-за несоответствия температуры теней и кожи — чрезмерно ярким и резким.

Коррекция овала лица


Чтобы правильно скорректировать форму лица, нужно подобрать правильный цвет скульптора/бронзера и нанести его в нужные места. В первом случае слишком рыжий цвет нанесен ниже скулы, поэтому он так заметен. Во втором случае мы взяли более естественный темно-бежевый оттенок, который нанесли на саму скулу, а кроме того, на боковые поверхности лба. Цвет скульптора сочетается с цветом теней на глазах. Для большей целостности образа всегда можно нанести скульптор в качестве теней.

Губы


Цвет губ должен быть подобран под цветотип, под тон кожи и общую яркость внешности. В обоих вариантах представлен цвет губ для дневного макияжа. Однако в первом случае он выбивается из общей картины за счет холодного розового оттенка, который становится особенно очевидным из-за блестящей текстуры. Во втором же случае цвет более спокойный и теплый. Он отлично гармонирует с персиковой гаммой макияжа и сам по себе подходит под тон кожи нашей модели. Финиш у него сатиновый, благодаря чему он выглядит очень естественно.

C героиней работали:

Визажист Алеся Волкова

Если вы хотите стать героиней следующего выпуска, отправьте письмо на редакционную почту lina@tutby.com. Не забудьте рассказать о том, зачем вам профессиональный макияж и наша помощь. В теме письма укажите «хочу к Алесе Волковой», чтобы ваша история не затерялась.



Фотограф Анастасия Талайко

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш топ провалов собран из реальных случаев и представлен в утрированном виде для наглядности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская федерация волейбола: Александр Пясецкий вместо Эдуарда Венского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика