Пять ошибок в макияже, которыми мы сами себя портим. Визажист показывает, как их исправить

В сегодняшнем выпуске визажист Алеся Волкова покажет самые популярные ошибки в макияже. Наш топ провалов собран из реальных случаев и представлен в утрированном виде для наглядности.



Модель Татьяна / Фото без косметики

Тех, кто узнает на фото себя, просим не обижаться. Мастер высказывает свое экспертное мнение, ну а прислушиваться к нему или нет — выбор за вами.

Тон



Слева — ошибка, справа — верно

Самая частая ошибка при выборе тональной основы — неправильный цвет. Многие девушки считают, что если кожа светлая, то обязательно нужен тон с розовым подтоном. Но это не так. Чтобы правильно выбрать свой оттенок, нужно посмотреть на цвет шеи, а иногда и всего тела. Какой цвет у кожи? Если он желтоватый, значит, цвет тона должен быть тоже с желтизной. Очень часто у белорусок персиковый, оливковый подтон.

Кроме того, цвет шеи и лица всегда должен совпадать. Мы должны покрыть всю кожу, иногда это и шея, и декольте, и даже плечи. При этом цвет не должен быть темнее или светлее рук и кистей. Цель нанесения тонального крема — выровнять цвет, а не создать новый.

Брови



Слева — ошибка, справа — верно

Основная проблема внешнего вида бровей — неправильный цвет и форма. Цвет «по температуре» должен совпадать с волосами. Если в волосах есть золотинка, брови тоже должны быть в теплом тоне, они не могут быть серыми. Если брови очень светлые, после макияжа они не должны стать темными, графичными, будто после макияжа.

Самая актуальная форма бровей сегодня — натуральная. Она не должна быть значительно толще или тоньше той, что у вас от природы. Кроме того, брови должны гармоничного вписываться в общую картину лица. Не нужно делать акцент на бровях. Всегда лучше сделать их чуть светлее, чем чуть темнее.

Глаза





Важно понимать, какая у вас форма и размер глаз. Например, у нашей модели небольшие глаза, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. В этом случае макияж глаз должен быть направлен на то, чтобы увеличить глаза.

В первом случае за счет растушевки только на подвижном веке и прорисовки нижней слизистой, глаз выглядит маленьким. И наши девушки часто рисуют именно это. Во втором же случае растушеванные «смоки» и мягкая стрелка делают глаз визуально больше.

Кроме того, за счет теплых естественных оттенков второй макияж выглядит более естественным, а в первом случае из-за несоответствия температуры теней и кожи — чрезмерно ярким и резким.

Коррекция овала лица





Чтобы правильно скорректировать форму лица, нужно подобрать правильный цвет скульптора/бронзера и нанести его в нужные места. В первом случае слишком рыжий цвет нанесен ниже скулы, поэтому он так заметен. Во втором случае мы взяли более естественный темно-бежевый оттенок, который нанесли на саму скулу, а кроме того, на боковые поверхности лба. Цвет скульптора сочетается с цветом теней на глазах. Для большей целостности образа всегда можно нанести скульптор в качестве теней.

Губы





Цвет губ должен быть подобран под цветотип, под тон кожи и общую яркость внешности. В обоих вариантах представлен цвет губ для дневного макияжа. Однако в первом случае он выбивается из общей картины за счет холодного розового оттенка, который становится особенно очевидным из-за блестящей текстуры. Во втором же случае цвет более спокойный и теплый. Он отлично гармонирует с персиковой гаммой макияжа и сам по себе подходит под тон кожи нашей модели. Финиш у него сатиновый, благодаря чему он выглядит очень естественно.

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Фотограф Анастасия Талайко