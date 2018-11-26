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В Замостьянах горел жилой дом

27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Замостьянах горел жилой дом

26 ноября около 17 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Замостьяны Волковыского района.

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено открытое горение дома.

Хозяйка дома, 1935 года рождения, на момент пожара находилась на приусадебном участке.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытия, имущество в доме, повреждены стены. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина – нарушение правил  эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В Замостьянах горел жилой дом

В Замостьянах горел жилой дом

В Замостьянах горел жилой дом

В Замостьянах горел жилой дом

Фото Волковысский РОЧС

 
 
Ссылка на источник 61
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26 ноября около 17 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Замостьяны Волковыского района. По...
 
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