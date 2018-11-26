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В Замостьянах горел жилой дом
27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
26 ноября около 17 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Замостьяны Волковыского района.
По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено открытое горение дома.
Хозяйка дома, 1935 года рождения, на момент пожара находилась на приусадебном участке.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытия, имущество в доме, повреждены стены. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Фото Волковысский РОЧС
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26 ноября около 17 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Замостьяны Волковыского района. По...
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