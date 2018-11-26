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В Минске на 5 месяцев закроют движение на Ульяновской

27.11.2018 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске на 5 месяцев закроют движение на Ульяновской
БЕЛТА

В связи с дорожными работами движение автобусного маршрута № 127 со стороны ДС Серебрянка организуется до остановочного пункта «Стадион Динамо» с присвоением маршруту наименования «№ 127А «ДС Серебрянка – Стадион Динамо».

Высадка и посадка пассажиров будет организована на остановочном пункте «Стадион Динамо», расположенном по ул. Ульяновской в направлении ул. Свердлова.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов № 1, 4, 7 на участке от остановочного пункта «Стадион Динамо» до пл. Мясникова по 31.12.2018. 

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О временном закрытии улицы Ульяновской на участке от ул. Белорусской до ул. Свердлова для движения всех видов транспорта кроме трамвая сообщает ГУ «Столичный...
 
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