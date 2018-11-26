В Минске на 5 месяцев закроют движение на Ульяновской

В связи с дорожными работами движение автобусного маршрута № 127 со стороны ДС Серебрянка организуется до остановочного пункта «Стадион Динамо» с присвоением маршруту наименования «№ 127А «ДС Серебрянка – Стадион Динамо».
Высадка и посадка пассажиров будет организована на остановочном пункте «Стадион Динамо», расположенном по ул. Ульяновской в направлении ул. Свердлова.
Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов № 1, 4, 7 на участке от остановочного пункта «Стадион Динамо» до пл. Мясникова по 31.12.2018.