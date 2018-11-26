В Минске на 5 месяцев закроют движение на Ульяновской

В связи с дорожными работами движение автобусного маршрута № 127 со стороны ДС Серебрянка организуется до остановочного пункта «Стадион Динамо» с присвоением маршруту наименования «№ 127А «ДС Серебрянка – Стадион Динамо».

Высадка и посадка пассажиров будет организована на остановочном пункте «Стадион Динамо», расположенном по ул. Ульяновской в направлении ул. Свердлова.