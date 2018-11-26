Рим избавят от назойливых аниматоров-центурионов

Римский городской совет вводит новые штрафы, которые затронут как туристов, так и тех, кто зарабатывает на их развлечении. В частности, аниматоры, которые наряжаются центурионами и гладиаторами и порой буквально вымогают деньги у прохожих, теперь рискуют заплатить в казну до 400 EUR. Такие же штрафы определены для занимающихся проституцией.





Штрафовать также будут за купание и умывание в фонтанах, употребление пищи и напитков в храмах, музеях и т.п.

После 22.00 на улицах Рима нельзя будет распивать алкогольные напитки в стеклянной посуде, а после полуночи - любое спиртное. В барах и клубах запретят вечеринки с алкоголем после двух часов ночи. За эти нарушения положены штрафы в размере до 150 EUR.

Римскике издания отмечают, что большая часть горожан положительно восприняла инициативу властей.