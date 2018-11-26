Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев в интервью телекомпании СТВ анонсировал увеличение объемов строительства жилья по принципу "дом-работа".

"Мы предлагаем человеку, что кроме дома, можем построить ему или встроенное помещение, или отдельно стоящее, которое ему позволит заниматься бизнесом. Ну, то есть открыть магазин, парикмахерскую", - сообщил В.Кухарев.

Уже проработан вопрос Банком развития в той части, что они окажут кредитную поддержку по доступным льготным кредитам для строительства этих вспомогательных помещений, добавил заместитель премьер-министра.