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В Беларуси увеличат объем строительства по принципу "дом-работа"

27.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев в интервью телекомпании СТВ анонсировал увеличение объемов строительства жилья по принципу "дом-работа".

"Мы предлагаем человеку, что кроме дома, можем построить ему или встроенное помещение, или отдельно стоящее, которое ему позволит заниматься бизнесом. Ну, то есть открыть магазин, парикмахерскую", - сообщил В.Кухарев.

Уже проработан вопрос Банком развития в той части, что они окажут кредитную поддержку по доступным льготным кредитам для строительства этих вспомогательных помещений, добавил заместитель премьер-министра.

 
 
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев в интервью телекомпании СТВ анонсировал увеличение объемов строительства жилья по принципу "дом-работа".
 
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