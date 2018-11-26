"Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" подарил праздник детям и родителям

К праздничному дню 7 ноября РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" подготовил подарки для гостей на автозаправочных станциях области.

Подарки получили все посетители АЗС предприятия. Каждого, кто заправился не менее чем на 10 литров, угощали бесплатным кофе или чаем. А самых маленьких пассажиров – сладостями.





Для воспитанников Детского дома города Витебска предприятие организовало на АЗС №77, расположенной на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Лазо, множество развлечений. В кафетерии для них накрыли сладкий стол. Аниматоры показывали завораживающие фокусы и устраивали веселые эстафеты, знакомили со значением дорожных знаков, вместе с малышами рисовали на асфальте и выдували мыльные пузыри.

И маленькие участники, и воспитатели детского дома с радостью откликнулись на приглашение РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт". Поездка стала ярким воспоминанием об осенних каникулах у воспитанников детского дома.





Для РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" наши гости – не просто клиенты, а друзья. Друзьям в праздничный день всегда хочется дарить подарки и хорошее настроение", - прокомментировал праздничную акцию первый заместитель директора-главный инженер РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" Сергей Усов. Предприятие "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" в своей деятельности всегда уделяло особое внимание социальной ответственности, - продолжил главный инженер.





Пропускная способность открытой в Витебске в январе текущего года АЗС №77 составляет 500 заправок в сутки. Помимо этого, станция предоставляет широкий спектр дополнительных услуг: подкачку шин, чистку ковриков, уборку салона и многое другое. На АЗС работает кафетерий, предлагающий собственную выпечку к кофе и чаю и возможность быстро и вкусно перекусить. Есть на автозаправочной станции бесплатные зарядка для телефонов и WI-Fi.

И, конечно же, автомобильное топливо: здесь реализуются различные виды нефтепродуктов: дизельное топливо, бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98.

За товары и услуги водители могут расплатиться наиболее удобным для них способом: наличными, безналичным расчетом, по электронной банковской карточке, по системе отпуска нефтепродуктов "АЗС-Сервис" и "Берлио".





Стоит отметить, что менеджмент предприятия регулярно проводит акции, которые позволяют руководству РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" проникнуться тем, что нужно клиентам, какие новые услуги и товары им предложить. Так, на предприятии регулярно проходят акции "Менеджмент лицом к лицу с клиентом", в рамках которых руководители предприятия в течение дня работают в качестве "тайных продавцов" на нескольких станциях, напрямую выясняя пожелания клиентов.





Основные виды деятельности РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, розничная торговля, общественное питание и гостиничные услуги, оптовая торговля сопутствующими товарами, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта. Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть автозаправочных станций, магазинов, объектов общественного питания, а также пяти складов хранения нефтепродуктов и трех мини-наливных терминалов, расположенных в Витебской области. На территории региона работают 72 АЗС предприятия, в том числе 30 АГЗС и 2 передвижные АЗС.

Фото: Дмитрий Конохов