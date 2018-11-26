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Сноуден считает, что биткоин вытеснит другая криптовалюта

27.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в интервью заявил, что проект биткоина, в качестве глобальной валюты, рано или поздно будет свернут, но его место займет другая криптовалюта. Использование криптовалют, таким образом, с концом истории Bitcoin не завершится. 

"Я уверен, что в итоге биткоин уступит свое лидерство другой криптовалюте, которая действительно будет гарантировать конфиденциальность", - отметил он.

Сноуден считает, что биткоин вытеснит другая криптовалюта

"Что касается перспектив биткоина, то я считаю, что хоть криптовалюты и имеют ограниченную фундаментальную ценность, существует два фактора, которые говорят о том, что биткоин останется жизнеспособным в ближайшей перспективе. Во-первых, ограниченное предложение создает дефицит, а во-вторых, множество людей на сегодняшний день рассматривают биткоин как надежное средство обмена", - добавил Сноуден.

Ранее техспециалист озвучивал собственные предпочтения в криптовалюте, рассказав, что больше всего ему нравится Zcash, "обладающая уникальными свойствами конфиденциальности, которые позволяют проверять целостность транзакций, при этом сохраняя личные данные пользователей".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в интервью заявил, что проект биткоина, в качестве глобальной валюты, рано или поздно будет свернут, но его место займет...
 
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