Брендовые окна ПВХ и балконные рамы в Минске по хорошим ценам

Хотите заказать новые окна, балконные двери или рамы в Минске? А знаете ли вы, какими они должны быть, чтобы в доме или квартире было тепло, светло и уютно? Профессиональными секретами делятся специалисты компании "АлексПроект".

"АлексПроект" работает на рынке оконных конструкций Беларуси с 2010 года, имеет сертификаты безопасности изделий. Компания реализует окна, двери, балконные рамы из ПВХ и комплектующие для них на всей территории Беларуси от известных производителей. В ассортименте бренды Rehau, Salamander, КВЕ, WDS. Возможно "теплое" и "холодное" отепление. В компании работают сотрудники со стажем в отрасли более 10 лет. Официальная гарантия на оконные конструкции 12 месяцев. Можно приобрести в компании "АлексПроект" окна ПВХ без наценок и переплат. Срок выполнения заказа — от 3 дней.

"Теплое" и "холодное" остекление – что выбрать?

Выбирайте "теплое" остекление, если стоит задача обеспечить надежную звукоизоляцию и сохранить тепло. Речь идет о конструкциях в пластиковом профиле со стеклопакетами, между стеклами которых закачан инертный газ или воздух. Их цена выше, чем обычных алюминиевых рам, такая комплектация имеет смысл, если хочется оборудовать дополнительную зону отдыха или оранжерею.

Выбирайте "холодное" остекление, если вопрос теплоизоляции не первостепенный. В основе таких конструкций алюминий или металлопластик. Они актуальны для летних дачных домов, балконов, лоджий, хозяйственных построек. Среди преимуществ такого варианта – невысокая цена, эстетика (тонкий профиль), небольшой вес.

Панорамное остекление – "за" и "против"

Застройщики столицы практикуют различные варианты остекления новостроек, в том числе и панорамное, когда оконная конструкция занимает всю стену. Достоинств здесь немало – от эстетики (можно любоваться панорамой города) до хорошей освещенности и экономии при отделке балкона или лоджии. Проблема лишь в том, что многие застройщики Минска выбирают бюджетное "холодное" остекление.





Компания "АлексПроект" в таких случаях помогает "утеплить" балкон, осуществляя полную замену конструкции, замену без изменения фасада, замену стекла в стеклопакете. Вариант полного комплекса услуг по остеклению балкона определяется индивидуально, после обследования объекта опытными мастерами.

Как выбрать профиль на белорусском рынке?

В ТОП-3 лидеров белорусского рынка немецкие профили Rehau, Salamander, КВЕ. Их достоинства — надежность, долговечность, сохранение цвета (белый профиль не желтеет), оптимальная цена. Большой ассортимент линеек позволяет выбрать конструкции с разным числом камер в профиле и стеклопакете.

Среди популярных линеек Rehau специалисты "АлексПроект" советуют обратить внимание на Rehau Grazio (профиль 70 мм на 5 камер, толщина стеклопакета 40 мм) и Rehau Intelio для широкоформатного остекления (массивный профиль 80 мм, ширина стеклопакета 50 мм). Популярные профили Salamander: Bruegmann и Stream Line. У бренда КВЕ востребованы модели КВЕ 70 (профиль от 4 до 6 камер, ширина остекления до 42 мм), КВЕ 76 – профиль премиум класса с повышенной теплоизоляцией и герметичностью без свинца, "теплый" профиль КВЕ 76 AluСlip с алюминиевой облицовкой. Профиль КВЕ может быть немецким, российским и украинским, им соответствуют обозначения Expert, Gut Werk, ST Plus.

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