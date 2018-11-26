Жюри европейского конкурса "Автомобиль года-2019" выбрали семь финалистов среди 38 моделей, заявленных на борьбу за престижный титул.

В числе оставшихся претендентов на звание "автомобиля года" Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes A-класса и Peugeot 508.

Напомним, что участвовать в конкурсе могут новые модели, которые начнут продаваться на пяти или более рынках стран Европы за 12 месяцев до того, как победитель будет назван. Произойдет это весной, накануне старта Женевского автосалона. Выбирать новый "автомобиль года" будет 60 журналистов из 23 европейских стран.

В прошлом году обладателем титула стал кроссовер Volvo XC40.





Alpine A110





Citroen C5 Aircross





Ford Focus





Jaguar I-Pace





Kia Ceed





Mercedes A-класса





Peugeot 508