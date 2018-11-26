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Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

27.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Жюри европейского конкурса "Автомобиль года-2019" выбрали семь финалистов среди 38 моделей, заявленных на борьбу за престижный титул.

В числе оставшихся претендентов на звание "автомобиля года" Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes A-класса и Peugeot 508.

Напомним, что участвовать в конкурсе могут новые модели, которые начнут продаваться на пяти или более рынках стран Европы за 12 месяцев до того, как победитель будет назван. Произойдет это весной, накануне старта Женевского автосалона. Выбирать новый "автомобиль года" будет 60 журналистов из 23 европейских стран.

В прошлом году обладателем титула стал кроссовер Volvo XC40.

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Alpine A110

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Citroen C5 Aircross

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Ford Focus

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Jaguar I-Pace

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Kia Ceed

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Mercedes A-класса

Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"

Peugeot 508

 
 
Ссылка на источник 24
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Жюри европейского конкурса "Автомобиль года-2019" выбрали семь финалистов среди 38 моделей, заявленных на борьбу за престижный титул. В числе оставшихся претендентов...
 
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