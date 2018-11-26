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Стали известны финалисты европейского конкурса "Автомобиль года-2019"
Жюри европейского конкурса "Автомобиль года-2019" выбрали семь финалистов среди 38 моделей, заявленных на борьбу за престижный титул.
В числе оставшихся претендентов на звание "автомобиля года" Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes A-класса и Peugeot 508.
Напомним, что участвовать в конкурсе могут новые модели, которые начнут продаваться на пяти или более рынках стран Европы за 12 месяцев до того, как победитель будет назван. Произойдет это весной, накануне старта Женевского автосалона. Выбирать новый "автомобиль года" будет 60 журналистов из 23 европейских стран.
В прошлом году обладателем титула стал кроссовер Volvo XC40.
Alpine A110
Citroen C5 Aircross
Ford Focus
Jaguar I-Pace
Kia Ceed
Mercedes A-класса
Peugeot 508
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Жюри европейского конкурса "Автомобиль года-2019" выбрали семь финалистов среди 38 моделей, заявленных на борьбу за престижный титул. В числе оставшихся претендентов...
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