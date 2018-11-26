Если завтра война: белорусские добровольцы готовы воевать за Украину

Соответствующая запись появилась на Фейсбук-странице белорусских добровольцев. "Если понадобится, белорусы снова массово станут на защиту Украины! В 2016 году, когда отряд "Погоня" прекратил участие в военных действиях, мы заявили: "Если наша помощь опять понадобится Украине, мы готовы взять оружие в руки и помочь братскому народу". И мы от своих слов не отказываемся".





Напомним, что о возможности полномасштабных военных действий между Россией и Украиной заговорили после того, как Россия задержала и обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля.





Отряд "Погоня" - объединение белорусских добровольцев, которые сражались за Украину с 2014 по 2016 год. В 2016 году Отряд "Погоня" в связи с прекращением полномасштабных военных действий приостановил участие в войне и был пераформирован в Общественный сектор Отряда "Погоня", который начал заниматься разносторонней помощью белорусским добровольцам.



