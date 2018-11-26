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Если завтра война: белорусские добровольцы готовы воевать за Украину

27.11.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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В случае, если начнется полномасштабную войну между Россией и Украиной, отряд "Погоня" вернется на фронт.

Если завтра война: белорусские добровольцы готовы воевать за Украину
Соответствующая запись появилась на Фейсбук-странице белорусских добровольцев.  "Если понадобится, белорусы снова массово станут на защиту Украины! В 2016 году, когда отряд "Погоня" прекратил участие в военных действиях, мы заявили: "Если наша помощь опять понадобится Украине, мы готовы взять оружие в руки и помочь братскому народу". И мы от своих слов не отказываемся".

Напомним, что о возможности полномасштабных военных действий между Россией и Украиной заговорили после того, как Россия задержала и обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля.

Отряд "Погоня" - объединение белорусских добровольцев, которые сражались за Украину с 2014 по 2016 год. В 2016 году Отряд "Погоня" в связи с прекращением полномасштабных военных действий приостановил участие в войне и был пераформирован в Общественный сектор Отряда "Погоня", который начал заниматься разносторонней помощью белорусским добровольцам.

 
 
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В случае, если начнется полномасштабную войну между Россией и Украиной, отряд "Погоня" вернется на фронт.
 
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