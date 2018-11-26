Руководство Беларуси намерено усилить контроль над местными властями









Belarus in focus . При этом основную причину он видит в недостаточной дисциплинированности местных чиновников и в том, что собственные интересы они часто ставят выше государственных. Вероятно, официальный Минск всерьез намерен исправить эту ситуацию, пишет





За три дня 19-21 ноября прошли внеочередные заседания Гомельского облисполкома и Витебского облисполкома при участии генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, главы Администрации президента Натальи Кочановой, председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика. Тема мероприятий – противодействие коррупции в органах местного управления. Было заявлено о выявлении ряда коррупционных преступлений и правонарушений должностных лиц в Гомельской и Витебской областях, что создает угрозу общественной безопасности и подрывает авторитет органов госвласти. Среди наиболее подверженных коррупции сфер названо и госуправление.









Улучшить ситуацию предлагается традиционными для беларуских властей методами: усиление контроля над чиновниками на сметах под предлогом профилактики коррупционных преступлений; более активная работа правоохранительных органов по выявлению нарушений (а КГБ является спецслужбой универсальной компетенции с правоохранительными функциями); повышение уровня дисциплины чиновников местных органов власти.





Серьезной проблемой системы государственного управления Беларуси становится ухудшение управляемости вертикали власти. Местные чиновники зачастую действуют вопреки позиции официального Минска, руководствуясь собственными соображениями. Что в условиях внешнего кризиса безопасности и предстоящего выборного цикла представляет серьезную уязвимость устойчивости существующей системы власти в Беларуси.





Очевидно, что центральные власти намерены улучшить ситуацию в сфере госуправления в регионах Беларуси при сохранении неизменности самой системы власти. Борьба с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц на местах, являясь актуальными проблемами, в данном случае выступают в качестве предлога для ужесточения контроля центра за региональным чиновничеством. А громкие уголовные дела в отношении чиновников местных органов власти являются элементом избирательной кампании А. Лукашенко и инструментом запугивания бюрократии.