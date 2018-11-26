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Руководство Беларуси намерено усилить контроль над местными властями

27.11.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко неоднократно высказывал неудовольствие результатами работы местных властей.



При этом основную причину он видит в недостаточной дисциплинированности местных чиновников и в том, что собственные интересы они часто ставят выше государственных. Вероятно, официальный Минск всерьез намерен исправить эту ситуацию, пишет Belarus in focus.

За три дня 19-21 ноября прошли внеочередные заседания  Гомельского облисполкома и  Витебского облисполкома при участии генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, главы Администрации президента Натальи Кочановой, председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика. Тема мероприятий – противодействие коррупции в органах местного управления. Было заявлено о выявлении ряда коррупционных преступлений и правонарушений должностных лиц в Гомельской и Витебской областях, что создает угрозу общественной безопасности и подрывает авторитет органов госвласти. Среди наиболее подверженных коррупции сфер названо и госуправление. 


Улучшить ситуацию предлагается традиционными для беларуских властей методами: усиление контроля над чиновниками на сметах под предлогом профилактики коррупционных преступлений; более активная работа  правоохранительных органов по выявлению нарушений (а КГБ является спецслужбой универсальной компетенции с правоохранительными функциями); повышение уровня дисциплины чиновников местных органов власти.

Серьезной проблемой системы государственного управления Беларуси становится ухудшение управляемости вертикали власти. Местные чиновники зачастую действуют вопреки позиции официального Минска, руководствуясь собственными соображениями. Что в условиях внешнего кризиса безопасности и предстоящего выборного цикла представляет серьезную уязвимость устойчивости существующей системы власти в Беларуси.

Очевидно, что центральные власти намерены улучшить ситуацию в сфере госуправления в регионах Беларуси при сохранении неизменности самой системы власти. Борьба с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц на местах, являясь актуальными проблемами, в данном случае выступают в качестве предлога для ужесточения контроля центра за региональным чиновничеством. А громкие уголовные  дела в отношении чиновников местных органов власти являются элементом избирательной кампании А. Лукашенко и инструментом запугивания бюрократии.   

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко неоднократно высказывал неудовольствие результатами работы местных властей.
 
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