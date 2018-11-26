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Добывать Биткоин стало невыгодно
Резкое снижение стоимости цифровых денег привело к тому, что многие предприниматели вынуждены выходить с рынка — их устройства работают в убыток, рассказал основатель майнинг-пула F2pool Мао Шисин.
При текущей ситуации на рынке,когда стоимость биткоина опустилась до $3600, работа майнеров, которые используют Antminer T9+ от Bitmain и AvalonMiner 741 от Canaan Creative, стала убыточной, а за последние две недели было отключено от 600 тыс. до 800 тыс. подобных устройств, заявил основатель майнинг-пула F2pool Мао Шисин в интервью CoinDesk.
Эксперт объяснил, что на индустрию сильно повлияли хардфорк Bitcoin Cash, который состоялся 15 ноября, рост цен на электричество в Китае, а также высокая конкуренция между производителями оборудования, которые выпускают новые майнеры и делают старые модели непригодными для работы, пишет сайт
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Резкое снижение стоимости цифровых денег привело к тому, что многие предприниматели вынуждены выходить с рынка — их устройства работают в убыток, рассказал...
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