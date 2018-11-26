﻿ Добывать Биткоин стало невыгодно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Добывать Биткоин стало невыгодно

27.11.2018 08:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Резкое снижение стоимости цифровых денег привело к тому, что многие предприниматели вынуждены выходить с рынка — их устройства работают в убыток, рассказал основатель майнинг-пула F2pool Мао Шисин.

При текущей ситуации на рынке,когда стоимость биткоина опустилась до $3600, работа майнеров, которые используют Antminer T9+ от Bitmain и AvalonMiner 741 от Canaan Creative, стала убыточной, а за последние две недели было отключено от 600 тыс. до 800 тыс. подобных устройств, заявил основатель майнинг-пула F2pool Мао Шисин в интервью CoinDesk.

Эксперт объяснил, что на индустрию сильно повлияли хардфорк Bitcoin Cash, который состоялся 15 ноября, рост цен на электричество в Китае, а также высокая конкуренция между производителями оборудования, которые выпускают новые майнеры и делают старые модели непригодными для работы, пишет сайт "Белорусы и рынок".

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резкое снижение стоимости цифровых денег привело к тому, что многие предприниматели вынуждены выходить с рынка — их устройства работают в убыток, рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Прокопеня об объединении Беларуси с РФ: что будет с экономикой в этом случае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика