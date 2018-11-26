Добывать Биткоин стало невыгодно

При текущей ситуации на рынке,когда стоимость биткоина опустилась до $3600, работа майнеров, которые используют Antminer T9+ от Bitmain и AvalonMiner 741 от Canaan Creative, стала убыточной, а за последние две недели было отключено от 600 тыс. до 800 тыс. подобных устройств, заявил основатель майнинг-пула F2pool Мао Шисин в интервью CoinDesk.



