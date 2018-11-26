Виктор Прокопеня об объединении Беларуси с РФ: что будет с экономикой в этом случае

Бизнесмен оценил последствия гипотетического объединения крайне отрицательно.





– … У вас не было таких мыслей, что может быть когда-то наша страна объединится с другой какой-нибудь страной и тогда тот, кто владеет недвижимостью может просто не работать до конца своей жизни. Не было вас таких предположений?





– Я скажу вот что. Первое: наша страна не войдёт в состав другой страны по крайней мере пока у нас текущий президент. Второе: если вдруг наша страна войдет в состав «другой страны» (той страны, про которую вы думаете – про Россию), то это недвижимость не будет стоить ничего.



