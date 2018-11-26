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Виктор Прокопеня об объединении Беларуси с РФ: что будет с экономикой в этом случае

27.11.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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Крупнейший частный налогоплательщик нашей страны, известный ИТ-бизнесмен и инвестор Виктор Прокопеня дал большое интервью видеоблогеру Анастасии Баренцевой. Когда речь шла о значительных вложениях структур Прокопени в недвижимость, и внезапно разговор «перепрыгнул» на возможность объединения Беларуси и России и последствиях такого шага.

Бизнесмен оценил последствия гипотетического объединения крайне отрицательно.

– … У вас не было таких мыслей, что может быть когда-то наша страна объединится с другой какой-нибудь страной и тогда тот, кто владеет недвижимостью может просто не работать до конца своей жизни. Не было вас таких предположений?

– Я скажу вот что. Первое: наша страна не войдёт в состав другой страны по крайней мере пока у нас текущий президент. Второе: если вдруг наша страна войдет в состав «другой страны» (той страны, про которую вы думаете – про Россию), то это недвижимость не будет стоить ничего.

 – Почему?

– Посмотрите, что произошло в Крыму. Он на сегодняшний день стал де-факто такой «Чернобыльской зоной». То есть, люди, которые там живут, не могут свободно путешествовать, им не дают визы. На тех, кто инвестирует в Крым, накладывают санкции, они не могут сделать ничего другого. Поэтому мировое сообщество и система международного права так устроены, что захватить все части чужой страны, или она там войдет в состав...


– Мы ведь не говорим про захват, мы говорим про добровольное объединение…

– Никто добровольное объединение не признает…. на сегодняшний день такой сценарий приведёт скорее к тому, что каждому белорусу будет жить значительно хуже. Эта территория будет под санкциями и инвестировать сюда невозможно будет никому. Поэтому ничего хорошего в таком сценарии не будет.

… еще раз идея в том, что если такое произойдет, то белорусская недвижимость не будет стоить ничего, и не будет никому нужна, кроме какого-то ограниченного количество людей из России

– Если произойдет захват?

– А я имею ввиду любого рода объединение, которое не будет признано мировым сообществом.

 
 
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Крупнейший частный налогоплательщик нашей страны, известный ИТ-бизнесмен и инвестор Виктор Прокопеня дал большое интервью видеоблогеру Анастасии Баренцевой....
 
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