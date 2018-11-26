Достаем шубы! Со среды похолодает: местами до минус 18°С













28—29 ноября страна попадет под влияние холодного скандинавского антициклона, который переместится с территории Литвы, пишет pogoda.by.





В среду ночью -5…-11°С, при прояснениях до -14°С, максимальная — днем ​​-1…-7°С. В Минске ночью и утром -5…-7°С, днем -3…-5°С.





29 ноября, в четверг, ночью -8…-15°С, местами до -18°С, максимальная днем ​​-2…- 9°С.





В Минске утром до -10°С, днем ​​-4…-6°С, вечером температура опустится до -10°С.



