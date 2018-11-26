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Достаем шубы! Со среды похолодает: местами до минус 18°С
Во вторник, 27 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью -3…-9°С, при прояснениях -10…-12°С, максимальная — в середине дня 0…-6°С.
В Минске ночью -3…-5°С.
28—29 ноября страна попадет под влияние холодного скандинавского антициклона, который переместится с территории Литвы, пишет pogoda.by.
В среду ночью -5…-11°С, при прояснениях до -14°С, максимальная — днем -1…-7°С. В Минске ночью и утром -5…-7°С, днем -3…-5°С.
29 ноября, в четверг, ночью -8…-15°С, местами до -18°С, максимальная днем -2…- 9°С.
В Минске утром до -10°С, днем -4…-6°С, вечером температура опустится до -10°С.
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Во вторник, 27 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью -3…-9°С,...
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