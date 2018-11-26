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Белорусская федерация волейбола: Александр Пясецкий вместо Эдуарда Венского

27.11.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Во вторник, 27 ноября, будет избран новый глава Белорусской федерации волейбола. По информации "Прессбола", Александр Пясецкий уступит должность Эдуарду Венскому.

Белорусская федерация волейбола обретет нового руководителя. Это главный из двух пунктов, вынесенных на повестку дня на внеочередной отчетно-выборной конференции БФВ. Как доносит разведка, на ней сложит полномочия Александр Пясецкий, что на первый взгляд немало удивляет. Ведь он провел на высоком посту лишь полтора года из как минимум четырех отведенных. Причем за это время наш волейбол успел добиться очевидных успехов. 

Пясецкого избрали на эту должность весной прошлого года на волне обновлений у руля федераций по олимпийским видам спорта. Его кандидатура была выдвинута НОКом и одобрена. Видный представитель волейбола, арбитр топ-класса — работа нового руководства БФВ получала сплошь хвалебные отзывы. И было за что. 

Как известно, лицо федерации — результаты сборных. А они сделали большой шаг вперед благодаря оперативным и успешным тренерским назначениям. Петра Хилько вернули тренировать женскую команду, и та с ходу добилась наивысшего результата за всю историю — стала четвертьфиналистом прошлогоднего чемпионата Европы. За мужчин взялся Виктор Бекша, за которого говорят достижения его "Шахтера", — и вот уже наши парни держат прямой курс на ЧЕ-2019. На топ-турниры не первый год выходят юниорские и юношеские сборные. 

Не менее важная заслуга Пясецкого — сотрудничество с Всероссийской федерацией волейбола, положенное на бумагу зимой и вскоре принесшее ощутимую отдачу. Достаточно напомнить, что "Минчанка" нынче — участник женского чемпионата России. 


Так откуда вырисовался уход руководителя, если все так радужно? История несколько таинственная и противоречивая. Одна из версий — Пясецкий, имеющий другую занятость, не может управлять федерацией на штатной основе. Так или иначе, его полномочия, по сведениям "ПБ", передаются 41-летнему Эдуарду Венскому. Тоже самому что ни есть волейбольному человеку. Летом прошлого года он вернулся на родину из Финляндии, где снискал славу. Игрок местного "ВаЛеПа" четырнадцать сезонов подряд! Семь медалей чемпионата, включая два титула. Пять раз — признание одним из лауреатов лиги, однажды — ее лучшим игроком. 

Еще нынешней весной Венский был игроком "Шахтера". Летом стал директором федерации. А теперь — новый карьерный виток. Всего за полгода с площадки на такую должность. Круто? Пожалуй. Все-таки дефицит управленческого опыта у него налицо. Но основное руководство федерацией и всем нашим волейболом, судя по всему, продолжат осуществлять генеральный секретарь БФВ Алла Тетерина и глава наблюдательного совета — министр МЧС Владимир Ващенко. Ну а что из э го выйдет, покажет время.


 
 
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Во вторник, 27 ноября, будет избран новый глава Белорусской федерации волейбола. По информации "Прессбола", Александр Пясецкий уступит должность Эдуарду Венскому.
 
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