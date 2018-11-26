Андрей Поротников: Захват катеров — актуализация Крыма и обострение противостояния

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25 ноября российско-украинский кризис в очередной раз обострился — дошло до военного положения после российской атаки и захвата двух катеров и рейдового буксира Военно-морских сил Вооруженных Украины. Перед этим российский корабль протаранил рейдовый буксир, который в сопровождении бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Командование ВМС Украины подчеркивает, что о переходе сообщалось заранее, в соответствии с нормами международного права по обеспечению безопасности судоходства. В ФСБ России утверждают, что никаких уведомлений не получали, а захват кораблей и моряков — не акт агрессии, а реакция на незаконное пересечение границы.





Военнопленные, но не для России





Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Россия возбудила уголовное дело, захваченные украинские военные моряки будут под арестом до судебного разбирательства, ну а какие сейчас суды в России — всем понятно. Есть разница между статусом обвиняемого по уголовному делу и статусом военнопленного. С точки зрения международного права — они военнопленные, с точки зрения российского законодательства и политической внутрироссийской повестки дня — они уголовники. Дальше встает вопрос, какой концепции будет придерживаться Москва, сдаст ли она назад. Пока что, похоже, сдавать назад в Кремле не собираются». «Главная проблема сейчас — сам факт захвата катеров и пленения личного состава, - отмечает в интервьюкоординатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Россия возбудила уголовное дело, захваченные украинские военные моряки будут под арестом до судебного разбирательства, ну а какие сейчас суды в России — всем понятно. Есть разница между статусом обвиняемого по уголовному делу и статусом военнопленного. С точки зрения международного права — они военнопленные, с точки зрения российского законодательства и политической внутрироссийской повестки дня — они уголовники. Дальше встает вопрос, какой концепции будет придерживаться Москва, сдаст ли она назад. Пока что, похоже, сдавать назад в Кремле не собираются».





Глупость, на первый взгляд





Как говорит Андрей Поротников, действия России выглядят «загадкой и больше похожи на глупость, ведь катера никакой опасности для российской группировки в Азовском море не представляли». По словам эксперта, это катера узкой специализации, предназначенные для действий на мелководье, в реках, протоках, для охраны портовых рейдов, с очень ограниченными возможностями, в том числе из-за отсутствия противокорабельного ракетного вооружения. «Это политическое и, наверное, PR-решение. Не исключаю, что все это будет использовано для попытки оттянуть внимание российской аудитории от внутренних проблем. А они множатся, вот, например, в России собираются повторить печальный белорусский опыт с тунеядцами. Или недавнее решение Верховного суда России об изъятии единственного жилья у должников — без предоставления нового. Но я не готов утверждать, что тут доминирует желание поднять рейтинг власти внутри страны. Лидирует тут, скорее, неадекватная оценка ситуации и желание показать Украине и Западу «кузькину мать», - сказал Андрей Поротников.









Есть куда двигаться





Естественно, ситуация в Керченском проливе будет в центре внимания ООН. «Если Минск традиционно проголосует против инициированной Украиной резолюции, то на втором для нас по объему и самом прибыльном экспортном рынке могут начаться большие проблемы, - считает Андрей Поротников. - Можно ожидать, что давление Запада на Москву усилится, в том числе и санкционное. Позиции сторон ужесточатся, причем на довольно длительный период времени. И нельзя исключать, что эскалация перейдет на низовой уровень — активизируются перестрелки на линии фронта на Донбассе, могут быть другие какие-то стычки в Азовском море, может быть организована полная блокада азовского побережья Украины. Пока рано говорить, как далеко это обострение может зайти, но ему, увы, есть куда идти».





По мнению Андрея Поротников, вполне возможно, что действия России 25 ноября — это часть ее общей стратегии, ведущей к обострению ситуации на море, учитывающей скорые президентские выборы в Украине, а также то, что порты Азова являются главными для металлургической отрасли Украины.





Активизировать крымский вопрос?





«Почему эти небольшие катера не перевезли по суше, как делалось с первой группой таких катеров ранее? Было видно, что русские собирают группировку, что они собираются перекрывать Керченский пролив. Ожидали именно таких действий России? Я не исключаю, что все это — часть украинского плана по актуализации проблемы Крыма. О Крыме на Западе стали забывать, Крым — это проблема бескровная, там не убивают, не стреляют, не взрывают, на полуостров в Европе стали меньше обращать внимание», - отмечает эксперт. После событий 25 ноября Запад увидит, что «Крым — это не бескровный конфликт, а жерло вулкана, готового взорваться и взорвать все вокруг». «То есть военного смысла в направлении туда этих катеров никакого не было, а вот политический, медийный, психологический — был. Спровоцировать Россию и продемонстрировать, что надо помнить не только про Донбасс, но и про Крым, - сказал координатор Belarus Security Blog. - Кроме того, актуализируется вопрос о передаче Украине уже более серьезного оружия. В последнее время обсуждалась передача Украине Соединенными Штатами эсминцев типа Oliver Hazard Perry. Это большие корабли 70-х годов, которые выведены из состава американского флота, сейчас США их просто раздают дружественным странам. Но есть такая деталь — корабли отдают без противокорабельных ракет «Гарпун», по крайней мере, большинству дарят без ракетного вооружения. Последние события подталкивают к полноценной передаче эсминцев — с оружием с дальностью полета в 280 километров. Это даст Украине очень серьезные боевые единицы, способные усложнить жизнь противнику».