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Из-за возраста и детей: почему белорусы сталкиваются с дискриминацией на рынке труда

27.11.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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При этом далеко не все оказавшиеся в такой ситуации пытаются отстоять свои права.



Чаще всего с дискриминационным отношением люди сталкивались при устройстве на работу. Например, минчанке Елене до пенсии еще более 10 лет. Неоднократно, просматривая вакансии, сталкивалась с тем, что работодатели в заявках указывали «требуется сотрудник до 40 лет», пишет 1prof.by.

 «Однажды я все-таки попала на собеседование. Но директор компании, которая его проводила, прямо заявила: «Вы нам не подойдете». Мол, нам нужна именно молодая сотрудница, поскольку из нее будет проще сделать «нужного» специалиста. Плюс, сказала она, у вас уже есть послужной список, а значит, будут притязания по зарплате», – отметила собеседница. 

Но, как оказалось, и с молодыми соискательницами не все просто. Здесь работодателя интересует в первую очередь личная жизнь. Так, на одном из собеседований у Анастасии спросили, есть ли у нее парень, как скоро она планирует начать семейную жизнь. Потенциальные работодатели поинтересовались даже знаком Зодиака девушки. 

А вот Ксения, которая продолжительное время проработала в России, говорит, что с подобным там не сталкивалась: «Работодателя не беспокоило, что я замужем и у меня пока нет детей. Зато в Беларуси мое семейное положение неоднократно становилось камнем преткновения при поиске работы. Было даже такое, что я проходила несколько этапов собеседования, выполняла все тестовые задания, а на последнем мне говорили, что не могут взять, так как я в перспективе уйду в декрет».


По семейным «обстоятельствам» 

В прошлом году в рамках проекта #ПолНеПотолок Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» провело предварительное исследование, дающее первое представление о ситуации с дискриминацией на рынке труда в нашей стране. На втором этапе стояла задача изучить распространенность этой проблемы именно по гендерному признаку.

«Опрос проводили в интернете. Общая выборка составила более 1 000 человек. Включали тех людей, которые прямо заявляли о дискриминации либо же не использовали этот термин, но говорили об ущемлении прав. Участниками стали представители экономически активного населения в разных группах и населенных пунктах, мужчины и женщины», – рассказала исследовательница МОО «Гендерные перспективы» Елена Артеменко.

Дискриминация рассматривалась при приеме на работу и непосредственно в ходе рабочего процесса. Как показал опрос, с ней когда-либо сталкивались 89% женщин и 83% мужчин. Безусловно, такие цифры впечатляют – значит, проблема все же есть. 

«К уязвимым группам мы первоначально отнесли замужних женщин до 35 лет без детей. В случае с ними у работодателей часто возникают вопросы, как скоро они собираются становиться мамами. Вторая группа – незамужние до 35 лет без детей («скоро замуж пойдете, а там и в декрет»), а третья – женщины с детьми до 10 лет («с маленькими детьми надо часто на больничный уходить»)», – пояснила Елена Артеменко. 

Отдельно в исследовании уделялось внимание женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также людям предпенсионного возраста – дамам 50–55 лет и мужчинам 53–63 лет. В МОО «Гендерные перспективы» отмечают, что результаты исследований не особо различались в зависимости от места жительства респондентов. 

Хотя, конечно, в Минске эта проблема наиболее актуальна. В целом при приеме на работу женщины чаще сталкиваются с дискриминацией. И в 35% случаев она связана с наличием детей, семейным положением и планами по деторождению. Для мужчин же основным «ограничителем» является возраст. 

«Также 26% женщин с детьми попадали в ситуации дискриминации. Чаще всего подобные случаи были связаны с тем, что сотрудницу отказывались переводить на более легкие условия труда во время беременности или же работодатель принуждал перейти на другую должность, – отметила исследовательница. – Стоит думать глобальнее: подобные риски влияют на решение женщин завести ребенка, что не может не сказаться на демографической ситуации в стране». 

Около четверти женщин и 15% мужчин когда-либо сталкивались с такой формой дискриминации, как нарушение сексуальной неприкосновенности. Чаще всего это кажется безобидными шутками с недвусмысленным подтекстом со стороны коллег, могут быть и неуместные расспросы об интимной жизни. Тем не менее подобные проявления влияют на атмосферу в коллективе и самореализацию сотрудника. 

Отстаивать или нет? 

Напомним, в Беларуси законодательно дискриминация в сфере трудовых отношений запрещена. 

«Согласно ст.14 Трудового кодекса под этим понимается ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, национального и социального происхождения и т.д. В частности, когда по какому-либо из указанных признаков вам было отказано в приеме на работу. Если же человек считает, что подвергся дискриминации, то он вправе обратиться в суд», – пояснила главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Диана Чуприна. 

Что же предпринимают люди, столкнувшиеся с дискриминацией? Как показало исследование МОО «Гендерные перспективы», очень немногие, к примеру, на стадии поиска работы решают защищать свои права. 

«Некоторые и хотели бы как-то отстоять себя, но не реализуют намерения. В основном потому, что, как сами поясняют, не видят в этом смысла. Если и предпринимаются какие-то действия, то чаще люди обращаются в вышестоящие организации. Есть и позитивные моменты – те, кто хоть что-то делают, частично или полностью решают свою проблему. Что касается дискриминации непосредственно на рабочем месте, то более четверти респондентов вынуждены были уволиться в связи с этим», – заключила Елена Артеменко. 

 
Теги: Минск
 
 
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