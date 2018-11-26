Китайский профессор объявил о рождении генетически модифицированных детей

Об успешно проведенном эксперименте ученый рассказал, опубликовав видео на YouTube, а затем сообщил некоторые подробности. По его словам, девочки абсолютно здоровы, но по-прежнему находятся под наблюдением китайских ученых, которые будут мониторить их состояние на протяжении ближайшего года.





«Я чувствую большую ответственность за то, чтобы не просто сделать это первым, а сделать это примером для подражания, - заявил ученый в интервью AP. - Что делать дальше, будет решать общество».





Однако независимого подтверждения этой информации нет. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить и проверить другие эксперты-генетики.





Самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике также не представили. Хэ утверждает, что семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами.





Более того, когда журналисты TechCrunch связались с клиникой, где Хэ Цзянькую якобы одобрили проведение эксперимента, там отказались подтвердить сенсационную новость





«Что мы можем утверждать наверняка, так это то, что процесс генетической модификации не проходил в нашей больнице. И эти дети здесь также не появлялись на свет», - заявила представитель клиники Рита Ляо.





Хэ обещает опубликовать подробности эксперимента в ближайшее время, однако свое заявление он не случайно сделал именно сейчас. Во вторник в Гонконге начинается всемирная конференция по редактированию генома, и эта новость наверняка затмит по своей важности остальную повестку.









Опасный эксперимент





Профессор Хэ Цзянькуй хорошо известен в научном мире. Несколько лет он провел в США, где сначала защитил докторскую диссертацию в престижном частном Университете Райса в Техасе, а затем два года работал в Стэнфорде. Однако после этого ученый вернулся в Китай в рамках государственной программы "План тысячи талантов".





Если сообщение китайского ученого окажется правдой, то его сенсационный эксперимент может с полным правом претендовать на звание научной новости года, если не десятилетия, так как он знаменует собой настоящий прорыв в науке и этике.





Сама технология генетического вмешательства (CRISPR) в человеческие эмбрионы не нова, однако подобные эксперименты законодательно запрещены в США и многих других развитых странах, где их приравнивают к опытам над людьми и ставят под вопрос этичность "генетического программирования" еще не рожденных детей.