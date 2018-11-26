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Китайский профессор объявил о рождении генетически модифицированных детей
Профессор Шэньчжэньского университета Хэ Цзянькуй объявил, что ему впервые удалось создать генетически модифицированных детей. По его словам, девочки-близнецы Лулу и Нана родились несколько недель назад и, благодаря вмешательству генетиков, обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ, передает
Об успешно проведенном эксперименте ученый рассказал, опубликовав видео на YouTube, а затем сообщил некоторые подробности. По его словам, девочки абсолютно здоровы, но по-прежнему находятся под наблюдением китайских ученых, которые будут мониторить их состояние на протяжении ближайшего года.
«Я чувствую большую ответственность за то, чтобы не просто сделать это первым, а сделать это примером для подражания, - заявил ученый в интервью AP. - Что делать дальше, будет решать общество».
Однако независимого подтверждения этой информации нет. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить и проверить другие эксперты-генетики.
Самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике также не представили. Хэ утверждает, что семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами.
Более того, когда журналисты TechCrunch связались с клиникой, где Хэ Цзянькую якобы одобрили проведение эксперимента, там отказались подтвердить сенсационную новость.
«Что мы можем утверждать наверняка, так это то, что процесс генетической модификации не проходил в нашей больнице. И эти дети здесь также не появлялись на свет», - заявила представитель клиники Рита Ляо.
Хэ обещает опубликовать подробности эксперимента в ближайшее время, однако свое заявление он не случайно сделал именно сейчас. Во вторник в Гонконге начинается всемирная конференция по редактированию генома, и эта новость наверняка затмит по своей важности остальную повестку.
Опасный эксперимент
Профессор Хэ Цзянькуй хорошо известен в научном мире. Несколько лет он провел в США, где сначала защитил докторскую диссертацию в престижном частном Университете Райса в Техасе, а затем два года работал в Стэнфорде. Однако после этого ученый вернулся в Китай в рамках государственной программы "План тысячи талантов".
Если сообщение китайского ученого окажется правдой, то его сенсационный эксперимент может с полным правом претендовать на звание научной новости года, если не десятилетия, так как он знаменует собой настоящий прорыв в науке и этике.
Сама технология генетического вмешательства (CRISPR) в человеческие эмбрионы не нова, однако подобные эксперименты законодательно запрещены в США и многих других развитых странах, где их приравнивают к опытам над людьми и ставят под вопрос этичность "генетического программирования" еще не рожденных детей.
Вызывают большие опасения и долгосрочные последствия подобного вмешательства в геном, так как изменения передадутся всем будущим поколениям - и неизвестно, как они отразятся на других участках ДНК.
Однако в Китае такие испытания не запрещены. В начале ноября Южный университет науки и технологий, расположенный в Шэньчжэне, объявил о наборе супружеских пар для участия в эксперименте по генетической модификации эмбрионов в ходе ЭКО.
Заявленная цель опыта - наделить эмбрион врожденным иммунитетом к ВИЧ за счет удаления участка ДНК, известного как CCR5. Известно, что люди, родившиеся без этого участка хромосомы в результате естественной мутации, не восприимчивы к заражению вирусом иммунодефицита.
Судя по опубликованным документам, клинический эксперимент получил соответствующее одобрение комитета по этике еще в марте прошлого года, так что в теории у него уже вполне могут быть успешные результаты.
Там же указано, что опыты проводились над эмбрионами в возрасте до 24 недель, однако в документах не уточняется, были ли эти беременности прерваны.
Гнев научного сообщества
27 ноября в Гонконге открывается Второй международный саммит по редактированию генома. Основной вопрос, на который должны ответить эксперты, состоит именно в том, пришло ли время человечеству вмешиваться в собственный генетический код и, если да, то каким образом это нужно делать.
Настроения накануне встречи весьма неоднозначные. Большинство экспертов-генетиков сомневается в этичности и целесообразности редактирования ДНК человеческих эмбрионов, поскольку любые изменения будут унаследованы всеми потомками родившегося ребенка - с самыми непредсказуемыми последствиями этого шага.
Судя по всему, китайские ученые решили не дожидаться решения международного сообщества и начать эксперименты в одностороннем порядке. Хэ Цзянькуй поставил организаторов саммита перед фактом, сообщив о рождении генетически модифицированных близняшек за день до начала конференции.
Хотя сама заявленная цель эксперимента - врожденный иммунитет к ВИЧ - звучит вполне благородно, научное сообщество восприняло сенсационную новость весьма неоднозначно.
Во-первых, ученых возмутил сам факт несанкционированного проведения генетического опыта, весьма сомнительного с этической точки зрения. Во-вторых, им не понравилось, что Хэ первым делом сообщил о результатах своего эксперимента прессе, а не опубликовал работу в научном журнале.
И в третьих, некоторые эксперты отмечают, что похожие исследования по изменению гена CCR5 уже проводят на врослых пациентах, зараженных ВИЧ, - и не было никакой необходимости проводить опыты на эмбрионах.
"Это немыслимый эксперимент на людях, который не имеет никакого морального или этического обоснования", - заявил AP профессор Пенсильванского университета и редактор генетического журнала Киран Мусунуру.
"Сообщения о рождении первых генетически модифицированных детей вызывают огромное беспокойство, - цитирует Science Аlert признанного эксперта в этой области Ханну Браун из Австралии. - Последствия подобного поведения "исследователей-ковбоев" рискует навредить и так натянутым отношениям между наукой и обществом.
Однако другой эксперт в области генетики, Гарвардского университета Джордж Чёрч, выступил в защиту китайских ученых, назвав их эксперимент обоснованным.
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Профессор Шэньчжэньского университета Хэ Цзянькуй объявил, что ему впервые удалось создать генетически модифицированных детей. По его словам, девочки-близнецы...
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