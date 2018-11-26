На первом ролике видно, как молодой мужчина оплевал остановку семечками. В течении 1,5 часов он “медитировал”, щёлкая на лавочке и бросая шелуху прямо под ноги.





Второй ролик даёт представление о нелёгкой судьбе пьяного человека. И мало кто возразит против сна на лавочке этого несчастного, если бы не одно обстоятельство, связанное с естественной нуждой, которую он справил далеко не отходя (показать это мы не осмелились в целях морали и этики).