﻿ За контрабанду 23,5 кг гашиша через белорусскую границу россиянин получил 14 лет колонии. 21.by
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За контрабанду 23,5 кг гашиша через белорусскую границу россиянин получил 14 лет колонии

27.11.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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В Бресте огласили приговор по обвинению 31-летнего россиянина в незаконном перемещении через границу 23,5 кг гашиша, сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчина спрятал контрабанду за обшивкой личного автомобиля и попытался въехать из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Домачево». Сотрудники таможни обнаружили наркотик и задержали перевозчика.

Суд признал россиянина виновным в незаконных с целью сбыта хранении, перевозке и перемещении через границу наркотических средств в крупном размере. Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте огласили приговор по обвинению 31-летнего россиянина в незаконном перемещении через границу 23,5 кг гашиша, сообщает пресс-служба областного суда.
 
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