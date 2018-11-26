За контрабанду 23,5 кг гашиша через белорусскую границу россиянин получил 14 лет колонии

Мужчина спрятал контрабанду за обшивкой личного автомобиля и попытался въехать из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Домачево». Сотрудники таможни обнаружили наркотик и задержали перевозчика.





Суд признал россиянина виновным в незаконных с целью сбыта хранении, перевозке и перемещении через границу наркотических средств в крупном размере. Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



