Бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко будут судить за пропуск лекций









"Белсат" . После разговора с сотрудником Заводского РУВД Дмитрия Полиенко отвезли в Городской отдел милиции № 2, где на него составили два протокола, передает





Подруга активиста Марина Носенко предполагала, что Полиенко задержат на ночь, но через несколько часов его отпустили.





«Дмитрия отпустили. Суд – 6 декабря», – сообщила Марина Носенко.





Судить Полиенко будут по статье 23.4 КоАП («Невыполнение законного требования должностного лица»). Ему грозит административный арест или штраф размером до Br 1225.









В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедной акции «Критическая масса», которая прошла в Минске . Кроме того активисту инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).





В прошлом году Полиенко снова арестовали: 7 апреля 2017 г. суд отменил отсрочку и отправил активиста отбывать остаток срока в колонию в Бобруйске. Там его регулярно помещали в штрафной изолятор, администрация также давила на активиста психологически.





Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.



