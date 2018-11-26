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Бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко будут судить за пропуск лекций
26 ноября милиция задержала бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко, который перестал ходить на лекции, назначенные ему после освобождения из бобруйской колонии.
После разговора с сотрудником Заводского РУВД Дмитрия Полиенко отвезли в Городской отдел милиции № 2, где на него составили два протокола, передает
Подруга активиста Марина Носенко предполагала, что Полиенко задержат на ночь, но через несколько часов его отпустили.
«Дмитрия отпустили. Суд – 6 декабря», – сообщила Марина Носенко.
Судить Полиенко будут по статье 23.4 КоАП («Невыполнение законного требования должностного лица»). Ему грозит административный арест или штраф размером до Br 1225.
В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедной акции «Критическая масса», которая прошла в Минске. Кроме того активисту инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).
В прошлом году Полиенко снова арестовали: 7 апреля 2017 г. суд отменил отсрочку и отправил активиста отбывать остаток срока в колонию в Бобруйске. Там его регулярно помещали в штрафной изолятор, администрация также давила на активиста психологически.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.
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26 ноября милиция задержала бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко, который перестал ходить на лекции, назначенные ему после освобождения из бобруйской...
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