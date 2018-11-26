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Бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко будут судить за пропуск лекций

27.11.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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26 ноября милиция задержала бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко, который перестал ходить на лекции, назначенные ему после освобождения из бобруйской колонии.



После разговора с сотрудником Заводского РУВД Дмитрия Полиенко отвезли в Городской отдел милиции № 2, где на него составили два протокола, передает "Белсат".

Подруга активиста Марина Носенко предполагала, что Полиенко задержат на ночь, но через несколько часов его отпустили.

«Дмитрия отпустили. Суд – 6 декабря», – сообщила Марина Носенко.

Судить Полиенко будут по статье 23.4 КоАП («Невыполнение законного требования должностного лица»). Ему грозит административный арест или штраф размером до Br 1225.


В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедной акции «Критическая масса», которая прошла в Минске. Кроме того активисту инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

В прошлом году Полиенко снова арестовали: 7 апреля 2017 г. суд отменил отсрочку и отправил активиста отбывать остаток срока в колонию в Бобруйске. Там его регулярно помещали в штрафной изолятор, администрация также давила на активиста психологически.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.


 
Теги: Минск
 
 
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26 ноября милиция задержала бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко, который перестал ходить на лекции, назначенные ему после освобождения из бобруйской...
 
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