Австралийский летчик уснул и пролетел мимо аэропорта

РИА Новости , об этом сообщает издание Australian. Как передает, об этом сообщает издание Australian.





Как пишет издание, инцидент произошел около семи часов 8 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.





Пилот самолета Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air совершал первый рейс из семи запланированных на тот день. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.





Тем не менее австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование произошедшего, назвав этот случай «нарушением работоспособности летчика», пишет газета. В рамках расследования бюро опросит летчика и проверит операционные процедуры авиакомпании.



