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В Беларуси начали пересматривать ставки единого налога

27.11.2018 07:42 — Разное | Партизан  
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В Беларуси начали пересматривать ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц. Первым регионам, который изменил ставки, стала Минская область. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились ставки единого налога.

В Беларуси начали пересматривать ставки единого налога
Так, в Минской области подняли ставки единого налога с ИП и иных физлиц, которые оказывают услуги. К примеру, в Минском районе за репетиторство нужно будет заплатить налог в 30 рублей в месяц (до изменений — 28,2 рубля), а для жителей Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска и других населенных пунктов эта сумма по-прежнему составит 28,2 рубля.

В Минском районе также подняли единый налог для тех, кто занимается музыкально-развлекательным обслуживанием свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий — до 90 рублей в месяц (до изменений — 83,5 рубля). Для жителей Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска налог по-прежнему составит 76,6 рубля, а остальных населенных пунктов — 66 рублей.

Во всех населенных пунктах Минской области (за исключением Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска и территории Минского района) подняли единый налог за услуги по измерению роста, веса — до 10 рублей в месяц (до изменений — 9,5 рубля).

Ставки единого налога для ИП и физлиц приведены в соответствие с минимальными пределами базовых ставок единого налога, которые установлены президентским указом № 29, уточняют в Миноблисполкоме. Измененные ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после вступления в силу решения.


В последний раз в Минской области, как и в Брестской, ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц изменяли в октябре прошлого года. В Могилевской области новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц ввели с 1 апреля прошлого года.

На 1 ноября в инспекциях Минской области состояло 38 345 индивидуальных предпринимателей. От них за 10 месяцев в бюджет поступило 71 миллион рублей платежей. В сопоставимых ценах это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший удельный вес в поступлениях платежей от ИП приходится на налог при упрощенной системе налогообложения — 48%.

 
 
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В Беларуси начали пересматривать ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц. Первым регионам, который изменил ставки, стала Минская...
 
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