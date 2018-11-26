Дмитрий Чернышенко: КХЛ ведет переговоры с четырьмя европейскими клубами о вступлении в лигу

Таблица, календарь и результаты игр чемпионата КХЛ

"Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи нам помогут исследовать рынок. Это не значит, что именно здесь мы хотим открыть свой клуб. Швейцария не значится в списке первых стран, где возможно расширение, — есть другие страны, где мы лучше продвинулись. Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, но пока официально никаких документов нет и официально ничего не подписано", — как передает, сказал Чернышенко.