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Дмитрий Чернышенко: КХЛ ведет переговоры с четырьмя европейскими клубами о вступлении в лигу
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с четырьмя зарубежными клубами по поводу вступления в лигу.
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"Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи нам помогут исследовать рынок. Это не значит, что именно здесь мы хотим открыть свой клуб. Швейцария не значится в списке первых стран, где возможно расширение, — есть другие страны, где мы лучше продвинулись. Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, но пока официально никаких документов нет и официально ничего не подписано", — как передает
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с четырьмя зарубежными клубами по поводу вступления в лигу.
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