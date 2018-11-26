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Верховная рада ввела военное положение в приграничных с Россией областях Украины

27.11.2018 07:19 — Разное | Партизан  
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Военное положение на части территории Украины вводится с 9:00 утра 28 ноября

Верховная рада ввела военное положение в приграничных с Россией областях Украины
В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях Украины.

За документ проголосовали 276 народных депутатов. Введение военного положения поддержали депутаты фракций Блок Петра Порошенко, Самопомич, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина. Депутаты Оппозиционного блока голосовали против.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Ранее планировалось, что военное положение продлится 60 суток. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что двукратное сокращение срока военного положения нужно, чтобы он "ни одним днем не накладывался на начало избирательной кампании".


Введение военного положения в Украине было инициировано после эскалации в районе Керченского пролива 25 ноября.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Российская сторона сообщает о трех раненых и о том, что угрозы их жизни нет.


 
 
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Военное положение на части территории Украины вводится с 9:00 утра 28 ноября
 
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