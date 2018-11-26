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Президент США высказался по поводу конфликта, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, где с применением огня были арестованы украинские корабли. Ранее с заявлением выступил генсек НАТО.

Напомним, что Совбез ООН заблокировал предложение России обсудить ситуацию. Среди проголосовавших против были, в частности, США, Польша, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Представитель России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление результатами голосования и подчеркнул, что страны Запада «подчинились стадному инстинкту» и пошли на поводу у США.



Заявление самого Трампа прозвучало во время выхода из Белого дома, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. «Нам не нравится, что происходит», — сказал Трамп и выразил надежду на улучшение ситуации. Американский президент добавил также, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы. «Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе», — сказал Трамп.



Среди стран, прокомментировавших ситуацию в Керченском проливе, была и Германия. Министр иностранных дел Германии предложил представителям МИД России Украины, Германии и Франции провести встречу в Берлине.



В свою очередь, Канада в лице министра иностранных дел Христи Фриланд назвала произошедшее агрессией с российской стороны и призвала Москву вернуть задержанные корабли Украине.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп и генсек НАТО прокомментировали обострение конфликта между Россией и Украиной Президент США высказался по поводу конфликта, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, где с применением огня были арестованы украинские корабли. Ранее с...

С аналогичным заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвавший Россию нужно помнить о последствиях своих действий.