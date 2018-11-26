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Трамп и генсек НАТО прокомментировали обострение конфликта между Россией и Украиной
27.11.2018 09:09 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Президент США высказался по поводу конфликта, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, где с применением огня были арестованы украинские корабли. Ранее с заявлением выступил генсек НАТО.
Напомним, что Совбез ООН заблокировал предложение России обсудить ситуацию. Среди проголосовавших против были, в частности, США, Польша, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Представитель России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление результатами голосования и подчеркнул, что страны Запада «подчинились стадному инстинкту» и пошли на поводу у США.
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Президент США высказался по поводу конфликта, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, где с применением огня были арестованы украинские корабли. Ранее с...
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