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Чего можно достичь на рынке интернет-рекламы: опыт WebExpert

27.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня первый сейлз-хаус Беларуси отмечает 10-летие. Селлинговое агентство WebExpert (ООО «Веб Эксперт») работает на рынке интернет-рекламы с 2008 года. За это время компания превратилась в один из крупнейших интернет сейлз-хаусов Беларуси.

Портфель площадок и сервисов WebExpert сейлз-хауса в интернете позволяет эффективно решать различные коммуникационные задачи и воплощать сложные креативные концепции.

WebExpert обладает эксклюзивными правами по размещению рекламы на популярных белорусских интернет-площадках и рейтинговых площадках с таргетингом на белорусскую аудиторию. Кроме этого, компания оказывает услуги по размещению рекламы в социальных сетях VK и facebook.

Вместе с ключевыми игроками отрасли WebExpert принимает участие в оценке развития рынка медийной онлайн-рекламы, которую осуществляет IAB Belarus (Ассоциация интерактивной рекламы Беларуси). Сейлз-хаус обладает широкой экспертизой, проводит обучающие курсы по медиапланированию в интернете и профессиональную конференцию Digital Media Belarus, конференцию для маркетологов my Digital Day Минск. Традиционно представители компании принимают участие в качестве экспертов в международной конференции «Деловой интернет», которую организует TUTBY.


Наталья Синькевич, директор WebExpert

TUT.BY поздравляет команду партнеров WebExpert с важной датой, желает неиссякаемой энергии и бесконечного развития! Оптимизма и бодрости, чтобы всегда идти только вперед! Желаем, чтобы новые идеи и проекты стремительно воплощались в жизнь, а праздничные поздравления сегодня дарили тепло и улыбки!


Фото: unsplash.com
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня первый сейлз-хаус Беларуси отмечает 10-летие. Селлинговое агентство WebExpert (ООО «Веб Эксперт») работает на рынке интернет-рекламы с 2008 года. За это время...
 
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