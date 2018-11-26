Наши в Кремниевой долине США. Как дочь лесничего заработала свой первый миллион

Анна Василько говорит, что в детстве ничто не предвещало ее карьеры в сфере высоких технологий. Дочь лесничего, она росла в Ракове, в 30 километрах от Минска, а после школы и занятий музыкой проводила много времени на семейном огороде. После выпуска девушка поступила в БГУИР на инженерно-экономический факультет, на тот момент она мало знала о программировании и технологиях. За время обучения и жизни в столице поняла: самое интересное сейчас происходит в мире IT и она намерена в этом участвовать.

После окончания университета и работы в Беларуси у девушки появилась возможность попробовать свои силы в США. О жизни и работе в Кремниевой долине Анна согласилась рассказать проекту «Наши за границей».





Про переезд

— До переезда я успела поработать в компаниях BelHard и HTC в Минске, жизнь в Беларуси и IT-индустрия здесь казались мне знакомыми и понятными. Хотелось большего, опыта жизни в другой стране, новых возможностей.

— Я рассматривала варианты переезда в западную Европу, а мой муж Андрей целеустремленно работал над переездом именно в США. В 2011 году он получил предложение по работе. В течение пары недель мы получили визы (H1 и H4) и отправились в «новую жизнь» в легендарную Кремниевую долину, что под Сан- Франциско. Переезжать было довольно волнительно: мы никогда не были в США, то есть ехали в незнакомую страну. К тому же моя виза не давала мне права на работу, и мысль о том, что я не смогу реализоваться, пугала больше всего.

— Поиск работы в США для меня начался с «прокачивания» технических навыков и английского языка. Требования и процесс собеседования очень отличался. Я набивала руку, решая задачи по алгоритмам программирования, и параллельно ходила на митапы, где училась бойко рассказывать о своем опыте на английском. На момент переезда я могла писать и понимать техническую документацию, неуверенно говорить, то есть разговорный уровень был еще слабенький. Я ходила на курсы, но больше всего помогала практика живого общения с носителями языка.



У главного офиса Google. Город Маунтин-Вью

Анна отправила резюме почти в сто компаний и проходила собеседования десятки раз. Со временем она поняла, лучший способ — это рекомендация от человека, который уже работает в организации. Это дает приоритет при найме, гарантию, что резюме рассмотрят. Кандидату все равно придется доказать, что он действительно подходит на позицию, но для работодателя он выглядит более привлекательно, потому что за него поручился кто-то изнутри.

На вопрос о важности диплома при трудоустройстве Анна отвечает, что это однозначно помогает, если кандидат учился в университете с большой репутацией (например, в Стэнфорде или Гарварде). Про белорусские университеты в Долине не знают, поэтому белорусам быть замеченными на уровне резюме гораздо сложнее.

— Стандартная схема прохождения собеседования для программиста такова: пара телефонных интервью (включая технические) и если кандидат проходит, то его приглашают на «онсайт», в офис компании на целый день. Как правило происходит около пяти собеседований, кандидат решает технические задачи, пишет код на доске. В некоторых компаниях практикуется стадия, когда кандидат пишет код на ноутбуке и сразу показывает, как он работает.

Про работу в Google

Первым местом работы Анны стал Google. Она получила позицию тест-инженера в проекте Google wallet через компанию посредника Epam.

— Google wallet — это довольно новый и революционный в то время продукт. Он позволял оплачивать покупки в магазинах, просто прикладывая свой телефон к кассе, используя технологию NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. — Прим. ред.)

— Работать в Google было жутко интересно, у меня была возможность работать бок о бок с самыми умными людьми этой планеты, в прямом смысле этого слова. Некоторые из коллег обладали патентами, степенью самых престижных университетов мира. Также на примере Google я прочувствовала, как здесь балуют своих сотрудников.

В долине компании конкурируют за талант, они стараются выглядеть более привлекательно, предоставляя много «плюшек» своим сотрудникам. Например, в Google в офисах есть бесплатные рестораны, кафе, тренажерные залы, бассейны, кинотеатры, игровые комнаты. Я лично делала перерывы на работе, чтобы поиграть на пианино в крутой музыкальной студии прямо в офисе, также брала классы йоги и любила играть в бильярд с коллегами. Мне нравилось, что повара в ресторанах Google готовили кухню разных стран, иногда они даже устраивали дни белорусской кухни и старательно готовили драники, борщ и даже холодник. (Улыбается.)



В офисе Google в Сан-Франциско, тот самый бильярдный стол, где я играла с коллегами

— Компании в долине дают сотрудникам все необходимое для профессионального развития, отправляют на конференции и обучение, выделяют время на экспериментирование с новыми технологиями. Кроме того, менеджер каждого сотрудника крайне озадачен его самочувствием, мотивацией, они регулярно (раз в неделю) встречаются, чтобы обсудить: все ли хорошо, что сотруднику нравится или не нравится, куда она хочется двигаться в своей карьере.

— График работы в технических компаниях довольно гибкий. Как правило, нет строгого требования быть на рабочем месте ровно в девять, ты можешь уйти в течение дня, завершить дела вечером или в выходные, главное — чтобы в итоге был хороший результат. Очень важным момент: в дополнение к зарплате сотрудники компаний также обладают акциями, то есть частичкой компании. Поэтому они заинтересованы в ее успехе, рост стоимости компании увеличивает их состояние.

Рабочая этика

— В Долине работают люди со всего мира, в команде из 40 человек могут быть люди из 30 стран (это из собственного опыта): представители разных культур, менталитетов, религии, цвета кожи и т.д. Мне лично это нравится, мои коллеги помогают мне расширить кругозор, увидеть вещи с другой стороны, я искренне наслаждаюсь тем, какие мы разные!



«Встреча, посвященная карьере девушек в компании Twilio. Несколько мужчин присоединились в качестве соратников

— Но со стороны работодателя такая разнородность в офисе — это непростая вещь, они стараются не допустить рождения конфликтов на этой почве. Компании стараются образовывать сотрудников, проводят тренинги о том, как себя вести, чтобы не обижать друг друга. В офисе запрещены шутки или высказывания, которые могут оскорбить представителей какой-то расы, религии, национальности, внешнего вида, возраста и т.д.

— Также в Штатах уделяется много внимания нехватке женщин в технической сфере. Компании агитируют девушек поступать на технические специальности, устраивают code-camps для них, организуют встречи обмена опытом. Меня эта проблема также волнует. Я бы хотела, чтобы девушки принимали активное участие в создании технологий будущего и непосредственно в формировании самого будущего, а заодно и наслаждались высокими зарплатами и классными условиями работы. И да, пока я окружена в основном мужчинами.

Про первый заработанный миллион

— После Google я работала еще в одной компании-гиганте, Intuit, на позиции старшего программиста в автоматизации. Работая там, я поняла, что в дальнейшем хочу опыта в более маленькой компании, чтобы расти вместе с ней, влиять на бизнес-решения, делать продукты и налаживать процессы с нуля. Я серьезно подошла к выбору следующего места. Искала молодую компанию, которая делает технически сложный и интересный продукт, у которой здоровая культура и большой потенциал роста. Мой выбор пал на Twilio, и спустя пару недель я приняла их предложение по работе. На тот момент в Twilio работало 300 человек, это был уже не маленький рисковый стартап, но для них это было только начало пути.

— С того времени, как я пришла в Twilio (за 3 года), штат вырос до 1500 человек, ее стоимость увеличилась с 0,5 до 8 миллиардов долларов, мы выпустили новые продукты, построили новые команды, открыли офисы в более 10 странах мира. Мы часто работали поздними ночами, было немало стресса, но я благодарна за этот невероятный опыт, 3 года пролетели на одном дыхании!

— Один из самых ярких и кульминационных моментов — выход Twilio на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Акции компании, включая акции всех сотрудников, стали доступны для продажи/покупки публично. Это тот самый момент истины, когда ранние сотрудники компании стали миллионерами и мультимиллионерами.

— Чем занимается Twilio? Мы делаем программные интерфейсы для коммуникаций (SMS, голосовые и видеозвонки и не только). Огромное количество компаний используют их для коммуникаций в своих продуктах, просто это неочевидно для конечного пользователя. Например, Uber: когда водитель приезжает к вам, он может отправить вам SMS или позвонить. Так вот, вы получаете звонок или SMS приложения Uber благодаря Twilio! (Улыбается.)



В день выхода компании на биржу

— В Twilio я довольно быстро выросла до позиции менеджера, то есть стала управлять инженерами. Как только мое продвижение произошло, компания отправила меня на интенсивный класс в университет Berkeley (Беркли), где меня обучали грамотному управлению лучшие профессора и практики, это была потрясающая возможность оценить всю прелесть американского образования!

— Мне нравится моя позиция технического менеджера, мне по-прежнему нужно оставаться в хорошей технической «форме», но появилось больше обязанностей, связанных непосредственно с людьми. Из особенностей менеджмента здесь — преобладание позитивного подхода. Считается, что руководителю необходимо понять, что человека мотивирует, какие у него цели, и пытаться создать все условия для того, чтобы он максимально раскрылся, был счастлив и даже не задумывался о том, чтобы покинуть компанию.

Про жизнь в Кремниевой долине

— Моя жизнь не сильно изменилась после финансовых успехов компании, то есть я не прохлаждаюсь в особняке в окружении прислуги. (Смеется.) Я продолжаю работать и идти к своей цели. Пожалуй, самое большое изменение — это покупка дома в Долине, а также мы стали активно образовываться в сфере инвестиций — это стало более актуально.

Еще недавно мы жили в Пало-Алто — это сердце Кремниевой долины, в радиусе 15 километров от него находятся главные офисы Google, Facebook и Apple, сотни стартапов, а также улица Sand Hill, где располагаются самые крупные инвестиционные компании. Перед переездом я много читала про это и почему-то ожидала увидеть город будущего.

На самом деле Пало-Алто выглядит как милая зеленая деревушка, только в ней очень гармонично интегрируются новейшие технологии и она обладает уникальным бизнес-климатом. Например, на дороге часто можно встретить беспилотный автомобиль, а за соседним столиком в кафе услышать, как инвестор и стартап обсуждают сделку на миллионы.

— Сейчас мы переместились в Сан-Хосе — это немного южнее, довольно большой город около миллиона человек. В Сан-Хосе, как и везде в долине, население смешанное и почти половина — иммигранты в первом поколении (родились за пределами США). Дело в том, что здесь инвесторы менее консервативны, чем, например, в Европе. Они готовы вкладывать средства в более рискованные идеи и технологии, это и привлекает сюда предпринимателей со всего мира, а за одно подтягиваются и инженеры.

Порой мы встречаем талантливых ребят из Беларуси, которые приезжают сюда получать финансирование для своих стартапов. Я очень рада видеть этот тренд, так как раньше в Беларуси делали в основном продукты для зарубежных заказчиков. А сейчас создаются собственные продукты, это, можно сказать, следующией уровень! Меня лично очень впечатлили основатели белорусского стартапа Storyline, думаю у этих ребят большое будущее.

— Вы спросите, что бы я хотела сказать школьникам и тем, кто только начинает карьеру? Когда я ходила в сельскую школу в Беларуси, у меня была мечта съездить в Лондон или Нью-Йорк. Я тогда не знала ни одного человека, который там бывал, и мечта казалась просто недосягаемой. Но я побывала в этих городах, а еще — в 30 других странах. А все остальное, что случилось со мной, в школьные годы я и представить себе не могла! Дмаю, не нужно ограничивать свои цели и желания. Впереди вас ждет много возможностей вне зависимости от вашего пола, местоположения, достатка, окружения и так далее.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь ко мне в социальных сетях . Буду рада ответить.

Если вы, как и Анна, перебрались за рубеж и готовы поделиться своим опытом в проекте «Наши за границей», — пишите на alesia.pesenko@tutby.com.