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В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности

27.11.2018 — Разное | Кировец  
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В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности

Торжественное открытие районного образовательного центра, ориентированного на обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, прошло на базе СШ №2 им.К.П.Орловского. Его создание определено решением облисполкома «О выполнении в 2017 году мероприятий комплекса мер по профилактике правонарушений в Могилевской области».

На открытие образовательного центра были приглашены представители районной власти, руководители районных служб, отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома.
Со словами приветствия обратилась к учащимся заместитель председателя райисполкома Татьяна Белявская, которая отметила, что жизнь — самое ценное, что есть у человека, и ее сохранение зависит от нас самих. Очень важно научить детей беречь себя, ведь вокруг много опасностей. Этот центр откроет свои двери для ребят со всего района. В доступной форме здесь будут рассказывать, как вести себя на улице, дома, в общественных местах, научат просчитывать свои действия в чрезвычайной ситуации.
Начальник РОЧС Сергей Соболь рассказал, какое внимание уделяется профилактике пожаров, информированию в этом направлении подрастающего поколения. Он также пожелал школьникам не только овладеть базовыми знаниями по части пожарной
безопасности, но и расширить их, поскольку это обезопасит не только их самих, но и людей, которые находятся рядом, научит правильно реа­гировать в случаях, когда их жизни угрожает опасность. Правильно действовать при пожаре или в чрезвычайной ситуации, оказать первую доврачебную помощь — этому и многому другому учащиеся будут обучаться в районном образовательном центре.
Начальник районной энергоинспекции Николай Русецкий отметил, что посредством лекций, бесед, просмотра видеофильмов об основах электробезопасности ребята будут изучать правила пользования электричеством и электроприборами. Лишь его правильное использование и соблюдение всех мер безопасности позволит избежать беды.
В завершение встречи юные активисты белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных в стихотворной форме напомнили присутствующим номера аварийных служб, а школьники получили брошюры по основам пожарной безопасности.
Юлия ЗАВИШЕВА.


В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности


В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности


В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности


В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности


В Кировске открылся районный образовательный центр по обучению основам безопасности жизнедеятельности

 
 
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