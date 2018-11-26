«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста

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Вы думаете, это вас никогда не коснется… Тем временем, пока вы читаете эти строки, в этот самый момент, во всем мире почти два с половиной миллиона человек являются жертвами торговли людьми. В сложную ситуацию может попасть любой из нас.

Помогите нам выяснить, насколько хорошо осведомлены жители Беларуси о торговле людьми, чтобы мы вместе победили это страшное явление. Ответьте на восемь простых вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответов.

Опрос проводится Белорусским Обществом Красного Креста в рамках информационной кампании «Предотвратим торговлю людьми», при поддержке Христианской Восточной Миссии (Швейцария) и содействии Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

1. Насколько проблемы торговли людьми актуальны для Беларуси? • Актуально

• Скорее актуально

• Затрудняюсь сказать

• Скорее не актуально

• Не актуально Показать результаты

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2. Что Вы понимаете под словами «торговля людьми»? • Похищение людей с целью продажи

• Принудительный труд без оплаты

• Сексуальная эксплуатация

• Принудительное попрошайничество

• Изъятие органов для продажи

• Родители заставляют убираться в доме, работать на дачном участке Показать результаты

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3. Кто, по-Вашему мнению, больше всего подвержен торговле людьми? • Женщины

• Мужчины

• Дети

• Люди с ограниченными возможностями

• Жители из сельских районов

• Жители больших городов Показать результаты

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4. Куда нужно обращаться в случае, если Вы или Ваши знакомые попали в сети торговцев людьми, подверглись эксплуатации и т. д.? • В милицию

• К родителям, родным (моим или моего знакомого)

• На горячую линию

• В НГО (неправительственные организации) – Белорусское Общество Красного Креста и др.

• Со мной такого не случится

• Не знаю Показать результаты

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5. В чем Вы видите основные причины торговли людьми? • Низкий уровень доходов

• Незнание или несоблюдение правил безопасности

• Желание приключений и путешествий

• Частые поездки за границу

• Высокие доходы торговцев людьми (трафикеров)

• Неэффективная работа государственных структур Показать результаты

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Сталкивались ли Вы в Беларуси со следующими случаями? • Попытки сексуальной эксплуатации

• Сексуальная эксплуатация

• Похищение человека с целью продажи

• Ограничение свободы перемещения

• Принуждение к труду без оплаты Показать результаты

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Ваш пол и возраст: • Мужчина до 20 лет

• Женщина до 20 лет

• Мужчина 20-40 лет

• Женщина 20-40 лет

• Мужчина 40- 60 лет и старше

• Женщина 40-60 лет и старше Показать результаты

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