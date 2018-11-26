﻿ «Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста. 21.by
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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста

27.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Вы думаете, это вас никогда не коснется… Тем временем, пока вы читаете эти строки, в этот самый момент, во всем мире почти два с половиной миллиона человек являются жертвами торговли людьми. В сложную ситуацию может попасть любой из нас.

Помогите нам выяснить, насколько хорошо осведомлены жители Беларуси о торговле людьми, чтобы мы вместе победили это страшное явление.  Ответьте на восемь простых вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответов.

Опрос проводится Белорусским Обществом Красного Креста в рамках информационной кампании «Предотвратим торговлю людьми», при поддержке Христианской Восточной Миссии (Швейцария) и содействии Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

1. Насколько проблемы торговли людьми актуальны для Беларуси?

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

2. Что Вы понимаете под словами «торговля людьми»?

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

3. Кто, по-Вашему мнению, больше всего подвержен торговле людьми?

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

4. Куда нужно обращаться в случае, если Вы или Ваши знакомые попали в сети торговцев людьми, подверглись эксплуатации и т. д.?

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

5. В чем Вы видите основные причины торговли людьми?

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

Сталкивались ли Вы в Беларуси со следующими случаями?

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

Ваш пол и возраст:

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«Что ты знаешь о торговле людьми?» Пройдите опрос Белорусского Общества Красного Креста Загрузка ...

 


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