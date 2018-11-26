Ко Дню юриста. Благотворительная акция по бесплатному правовому консультированию граждан

30 ноября 2018 года нотариусы Гомельского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию граждан, приуроченной ко Дню юриста, который отмечается в Беларуси в первое воскресенье декабря, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гомельской области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий.

Кроме того, в преддверии Дня юриста, 30 ноября 2018 года с 17:00 до 19:00 состоится благотворительная акция по бесплатной юридической консультации всех желающих граждан, в которой примут участие нотариусы Гомельского нотариального округа, специалисты Главного управления юстиции Гомельского Облисполкома и Гомельской областной коллегии адвокатов.

Мероприятие пройдет на базе Публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке им. В.И. Ленина по адресу: г. Гомель, пл. Победы, 2а.

Проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариусов Гомельского нотариального округа стало уже традиционным. Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты http://belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

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