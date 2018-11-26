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Прием лоевчан проведет представитель ФПБ

27.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Прием лоевчан проведет представитель ФПБВ целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, 29 ноября с 11.00 до 13.00 прием граждан будет проводить главный правовой инспектор труда Гомельской областной  организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
Василий Ефимович ДЕМЧИХИН.
Место приема граждан: аг. Колпень, ул. Ленина, 17б, помещение Колпенского сельского исполнительного комитета.
Предварительная запись на прием осуществляется председателем Лоевского районного объединения профсоюзов С.М. Демиденко в рабочие дни с 14.00 до 16.00 ежедневно либо по телефону: 5-26-69

 
 
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В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними...
 
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