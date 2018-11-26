В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, 29 ноября с 11.00 до 13.00 прием граждан будет проводить главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Василий Ефимович ДЕМЧИХИН.

Место приема граждан: аг. Колпень, ул. Ленина, 17б, помещение Колпенского сельского исполнительного комитета.

Предварительная запись на прием осуществляется председателем Лоевского районного объединения профсоюзов С.М. Демиденко в рабочие дни с 14.00 до 16.00 ежедневно либо по телефону: 5-26-69

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прием лоевчан проведет представитель ФПБ В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними...