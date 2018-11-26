Лицензионная копия Opel: представлена бюджетная модель вьетнамского бренда VinFast

AUTO.TUT.BY уже сообщал о новоиспеченной компании VinFast из Вьетнама, созданной с подачи миллиардера Фам Нят Выонга. В октябре на Парижском автосалоне вьетнамский бренд показал созданные на основе моделей BMW кроссовер и седан с рабочими обозначениями SA 2.0 и A2.0, а теперь подоспел автомобиль попроще.





Это представленный на днях в Ханое хэтчбек «повышенной проходимости» VinFast Fadil, представляющий собой перелицованный Opel Karl Rocks. Силовой агрегат Fadil длиной 3,67 м позаимствовал у другой модели, разработанной General Motors — Chevrolet Spark: за движение отвечает 1,4-литровая бензиновая «четверка», развивающая 98 лошадиных сил и 128 Нм крутящего момента и работающая в связке с вариатором.





В «базе» у «пятидверки» имеются две подушки безопасности, ABS и кондиционер, топ-версия Fadil щеголяет уже шестью подушками, климат-контролем, системой стабилизации и мультимедиа-системой с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида.





Выпуск машины, лицензию на которую VinFast приобрела еще минувшим летом, вьетнамцы наладят на выкупленном у концерна General Motors заводе в Ханое. Сборка Fadil начнется в начале следующего года. В компании уже озвучили цены на «малютку» — базовая версия на местном вьетнамском рынке обойдется в 18 тыс. долларов в пересчете, но покупателям, оформившим заказ на Fadil 26 и 27 ноября, автомобиль обойдется гораздо дешевле — в 14 400 долларов.