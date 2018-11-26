Мнение: самые большие проблемы с жильем - у обычных минчан. Но им снова ничего не обещают

Совещания у президента по поводу развития стройотрасли ждали и строители, и те, кто мечтает о своем жилье. Людям хотелось услышать от президента: с завтрашнего дня даем застройщикам участки, строим все больше, жилье с каждым годом становится все более доступным. А раз самая большая очередь нуждающихся — в Минске, наконец будем строить для минчан: за кольцевой, в городах-спутниках, но будем. Запустим наконец программу по поддержке индивидуального домостроения — не зря же накануне МАПИД показывал, какие замечательные коттеджи может строить. Однако в реальности мы услышали не совсем это.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что говорил и что имел в виду президент, можно понять по итоговому тексту, опубликованному на его официальном интернет-портале. Лейтмотивом прозвучало мнение президента, что нужно разобраться наконец с жильем для многодетных. Дано четкое поручение, и его выполнят.

А вот о минских семьях, которые ютятся по три поколения в одной квартире, о жителях коммуналок и общаг снова не говорили. Потому что президенту доложили статистику: «с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается».

Статистика действительно такая. С очередью разобрались в большинстве регионов, где нет прироста населения и при этом активно работают домостроительные комбинаты. Но остался Минск, где официально нуждающихся в жилье — 200 тысяч семей, часть из них в очереди уже 20−30 лет. Да, и тут очередь не растет, но причины другие:

— часть очередников попросту не доживает до приглашения построиться, освободившиеся метры квартиры делятся на всех, и семья перестает считаться нуждающейся;

— семью из четырех человек в 43-метровой полуторке с проходной комнатой не поставят на очередь, ведь на каждого — больше 10 квадратных метров (такой жесткий норматив действует только в столице);

— люди, которые отучились в Минске и остались тут работать, должны 10 лет снимать жилье и покупать регистрацию — и только после 10 лет документально подтвержденной аренды жилья их могут поставить на очередь.

То есть в реальности семей, которые живут в условиях скученности, нехватки метров или в съемном жилье, гораздо больше, чем 200 тысяч. Это семьи работников столичных госпредприятий, сфер здравоохранения, образования, транспорта. Семьи с одним-двумя детьми. Они не нищие, но не могут накопить на отдельную квартиру. Им не полагается господдержка. Им не дадут кредит — недостаточно доходов. Именно они — та масса людей, которая заинтересована в том, чтобы квадратные метры стали доступнее.

Судя по итоговому пресс-релизу, домостроительные комбинаты донесли «наверх» народную мысль: чем больше будет площадок для строительства, чем больше будут строить, тем меньше будет цена. Правительству поручено определить участки для строительных организаций, чтобы они активнее строили не только социальное жилье с ограниченной рентабельностью, но и коммерческое. «Берите земельные участки столько, сколько надо в любом месте. Выделяйте для них — и пусть строят», — поручил Александр Лукашенко.

Это очень важное послание: «давайте землю застройщикам». Потому что в Минске и пригороде коммерческим застройщикам не дают, а продают землю. А если в участок компания уже вложила 5 миллионов долларов, не надо рассчитывать, что метр жилья будет стоить доступно.

Напомним, лет десять назад нам обещали, что станут под Минском выделять гектары под коттеджную застройку, где централизованно будут строиться коммуникации, типовые дома индустриальным способом. Бери обычный врач кредит, выбирай коттедж, заселяйся и, как европеец, всю жизнь потихоньку рассчитывайся с банком… Недавно эти надежды вновь воскрешали застройщики, презентовавшие индустриальные коттеджи. Они очень хотели бы, чтобы им не просто дали землю, но и помогли с коммуникациями. Без специальной программы поддержки от государства, без кредитов, построить полноценный бюджетный коттеджный поселок не сможет ни один застройщик — да и не строят, мы же видим.

Увы, программ таких никому на совещании не пообещали. Выход видят половинчатый: «пририсовать» новые улицы к старым коттеджным поселкам, «сажать» новую застройку на существующие коммуникации. Только вот и в старых коттеджных поселках с коммуникациями напряг. Например, можно по пальцам пересчитать деревни, где есть центральная канализация. Так вышло, что весь пригород столицы имеет одну гигантскую проблему с коммуникациями. Чтобы привести только Минский район в порядок, нужна сумма, сопоставимая с годовым бюджетом всей страны.

«Опережающее строительство сетей и дорог для районов жилой застройки, в том числе индивидуальной, — важнейшая задача для развития территорий. Правительству с губернаторами и банками необходимо решить вопрос, где и на каких условиях получить для этого средства. С учетом софинансирования со стороны владельцев этих участков и домов», — поручил Александр Лукашенко.

То есть о двухэтажном типовом пригороде, о котором мечтают минчане, снова говорят только как об идее, над которой еще работать и работать. И идее дорогой, недоступной рядовым гражданам.

В общем, по итогам семинара можно сделать вывод: строительство жилья снова называют приоритетом, но как-то абстрактно. И опять забыли что-то пообещать сотням тысяч семей минчан, стоящим на очереди.

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