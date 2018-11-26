﻿ Космический корабль NASA приземлился на Марс и прислал первые фото. Посмотрите на это. 21.by
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Космический корабль NASA приземлился на Марс и прислал первые фото. Посмотрите на это

27.11.2018 09:27 — Разное | KYKY  
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5 мая с Земли стартовал американский космический аппарат «Инсайт» от NASA. 26 ноября в 22:54 по минскому времени он успешно приземлился на Марс − вероятность успеха была невелика, но всё прошло гладко. Это уже четвёртый модуль, который NASA успешно посадил на Марс за последние 20 лет.

Чтобы приземлиться на планету, «Инсайт» пережил так называемые «шесть минут ужаса» − за это время аппарат совершил множество сложных действий, в которых маленькая ошибка в просчётах или техническая неисправность привели бы к моментальному окончанию миссии. 

Что «Инсайт» будет делать на Марсе

Первые два-три месяца (в идеале − две-три недели) модуль будет готовить оборудование для исследований. Учёные знают местоположение «Инсайта» с точностью до нескольких сантиметров − использование такой качественной аппаратуры тоже считается частью научной программы. Программа рассчитана на 720 дней, пишет meduza.

С помощью сейсмографа, установленного на «Инсайте», учёные хотят изучить толчки под поверхностью Марса. Дело в том, что на планету регулярно падают крупные метеориты, потому что не сгорают в разреженной атмосфере, а учёные хотят обнаружить толчки, которые образуются внутри планеты сами по себе. Главная задача миссии − это пробурить скважину глубиной около пяти метров. Это поможет изучить, как под поверхностью Марса распространяется тепло, исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Если повезёт, аппарат может даже найти жидкую воду − но это не точно.

Илон Маск хочет лично отправиться на Марс

«Инсайт» − это аппарат NASA, и Илон Маск к нему отношения не имеет. Но американский бизнесмен, изобретатель, основатель Tesla и SpaceX известен тем, что хочет отправить людей на Марс. А в недавнем интервью он и вовсе заявил, что с вероятностью в 70% сам полетит на «красную планету». Он сказал, что «мы недавно сделали несколько открытий, из-за которых я очень воодушевлен». Также Маск добавил, что билет для перелёта будет стоить около 200 тысяч долларов, и напомнил, что «вероятность умереть на Марсе гораздо выше, чем на Земле», поэтому отправляться на планету в составе одной из первых миссий − идея небезопасная.

В сентябре 2017 года Илон Маск заявил, что SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и Луну, а также для перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. Её рабочее название − BFR. Также компания хочет отправить на Марс две грузовые миссии к 2022 году. Пока что инженерам нужно решить технические проблемы, а также вопрос обеспечения колонизаторов водой, энергией, системами жизнеобеспечения.

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5 мая с Земли стартовал американский космический аппарат «Инсайт» от NASA. 26 ноября в 22:54 по минскому времени он успешно приземлился на Марс − вероятность успеха была...
 
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