Космический корабль NASA приземлился на Марс и прислал первые фото. Посмотрите на это

5 мая с Земли стартовал американский космический аппарат «Инсайт» от NASA. 26 ноября в 22:54 по минскому времени он успешно приземлился на Марс − вероятность успеха была невелика, но всё прошло гладко. Это уже четвёртый модуль, который NASA успешно посадил на Марс за последние 20 лет.

Чтобы приземлиться на планету, «Инсайт» пережил так называемые «шесть минут ужаса» − за это время аппарат совершил множество сложных действий, в которых маленькая ошибка в просчётах или техническая неисправность привели бы к моментальному окончанию миссии.